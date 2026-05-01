Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Walpurgisnacht in Berlin ist aus Sicht der Polizei weitgehend stÃ¶rungsfrei verlaufen. Rund 1.800 PolizeikrÃ¤fte waren im Einsatz, unter anderem auch bei der linken Demo "Take back the night".
Der Name sollte wohl an frÃ¼here Zeiten erinnern, in denen die Polizei rund um den 1. Mai die Kontrolle verloren und sich aus dem Bezirk Kreuzberg teilweise komplett zurÃ¼ckgezogen hatte, wie geschehen 1. Mai 1987.
In den letzten Jahren war die Gewalt aber kontinuierlich zurÃ¼ckgegangen und auch diesmal gab es nur kleinere Rangeleien mit der Polizei. FÃ¼r den Nachmittag und Abend des 1. Mai sind allerdings wie Ã¼blich weitere meist linke Demos in der Hauptstadt angekÃ¼ndigt.
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Walpurgisnacht in Berlin aus Sicht der Polizei entspannt
- dts - 1. Mai 2026, 11:18 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Walpurgisnacht in Berlin ist aus Sicht der Polizei weitgehend stÃ¶rungsfrei verlaufen. Rund 1.800 PolizeikrÃ¤fte waren im Einsatz, unter anderem auch bei der linken Demo "Take back the night".
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