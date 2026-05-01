Schweden feiert 80. Geburtstag von KÃ¶nig Carl XVI. Gustaf

Schwedens KÃ¶nig Carl XVI. Gustaf mit KÃ¶nigin Silvia

Mit einem Dankgottesdienst und einer MilitÃ¤rparade hat Schweden am Donnerstag den 80. Geburtstag von KÃ¶nig Carl XVI. Gustaf gefeiert. Am Vormittag nahm der Monarch an einem Gottesdienst in der Kapelle des KÃ¶nigspalastes in Stockholm teil.

Mit einem Dankgottesdienst und einer MilitÃ¤rparade hat Schweden am Donnerstag den 80. Geburtstag von KÃ¶nig Carl XVI. Gustaf gefeiert. Am Vormittag nahm der Monarch an einem Gottesdienst in der Kapelle des KÃ¶nigspalastes in Stockholm teil. Bei Sonnenschein und ungewÃ¶hnlich milden Temperaturen versammelten sich zahlreiche Menschen auf dem PalastgelÃ¤nde, um sich die MilitÃ¤rparade anzusehen. AnschlieÃŸend Ã¼berreichten Kinder dem KÃ¶nig Blumen.Â



Der KÃ¶nig, seine GÃ¤ste und die Zuschauer kamen auch in den Genuss einer ChorauffÃ¼hrung sowie einer Flugshow, an der acht schwedische Kampfjets vom Typ JAS 39 Gripen teilnahmen. Â Â



"Sie alle hier versammelt zu sehen, fÃ¼hlt sich fÃ¼r mich und meine GÃ¤ste fantastisch an, diesen Chor vor mir zu sehen und zu wissen, dass Sie alle an diesem Tag hierhergekommen sind, um zu singen", sagte der KÃ¶nig von einem Balkon des Palastes zu der jubelnden Menge.Â



"Ich persÃ¶nlich finde, dass Seine MajestÃ¤t seine Aufgabe hervorragend erfÃ¼llt", sagte die 52-jÃ¤hrige Helene Lofstrand, die im Finanzsektor arbeitet und als Zuschauerin zu der Feier gekommen war, der Nachrichtenagentur AFP. "Seine Rolle als politisch unabhÃ¤ngiger Vertreter des Landes ist sehr wichtig, und ich glaube, wir sind alle sehr stolz auf ihn."



Im Anschluss fand im Rathaus von Stockholm ein Mittagessen mit Saibling und Kuchen fÃ¼r 200 GÃ¤ste statt. Am Abend war ein Gala-Bankett geplant.Â



Neben Vertretern der KÃ¶nigshÃ¤user von DÃ¤nemark, Norwegen, Spanien und den Niederlanden nahm auch der thailÃ¤ndische KÃ¶nig Rama X. mit seiner Frau an den Feierlichkeiten in Stockholm teil.Â



Carl XVI. Gustaf sitzt bereits seit 1973 auf dem Thron und ist damit der am lÃ¤ngsten regierende Monarch des Landes. In einem Interview mit der Zeitung "Svenska Dagbladet" hatte der KÃ¶nig jÃ¼ngst Ã¼ber die BÃ¼rde der Verantwortung gesprochen, die mit seiner Rolle einhergeht: "Es ist schwer", sagte er. "Ich bin die ganze Zeit KÃ¶nig. Das muss man."



Im schwedischen Rundfunk erinnerte sich Carl XVI. Gustaf am Donnerstag an einen Vorfall im Jahr 1966, als er als junger Prinz mit der schwedischen Marine in Sydney Station machte. Damals habe sich eines Abends ein Ã¤lterer heimwehkranker Schwede auf der Gangway an ihn gewandt, der nach Jahren fern der Heimat endlich wieder einmal Schwedisch sprechen wollte - ohne zu wissen, mit wem er es zu tun hatte. "Das war einer der wenigen Momente in meinem Leben, in denen ich vollkommen anonym war", erzÃ¤hlte der KÃ¶nig.



Sein goldenes ThronjubilÃ¤um feierte der KÃ¶nig im Jahr 2023. Er war gerade neun Monate alt, als sein Vater bei einem Flugzeugabsturz starb.Â Mit vier Jahren stieg Carl Gustaf zum Kronprinzen auf, als sein GroÃŸvater GustafÂ VI. Adolf KÃ¶nig wurde. Als dieser 1973 starb, wurde Carl Gustaf im Alter von 27 Jahren zum damals jÃ¼ngsten KÃ¶nig der Welt gekrÃ¶nt.



Mit einer von den Schweden begeistert gefeierten Hochzeit machte er 1976 Silvia Sommerlath zu seiner KÃ¶nigin - eine bÃ¼rgerliche Deutsche, die er vier Jahre zuvor bei den Olympischen Spielen in MÃ¼nchen kennengelernt hatte. Ihre Goldene Hochzeit feiern die beiden am 13. Juni unter anderem mit einer Kutschfahrt durch Stockholm.



Das Paar hat drei Kinder - Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine - und mittlerweile auch neun Enkelkinder.



Einer Umfrage von 2024 zufolge sind zwei Drittel der Schweden fÃ¼r den Fortbestand der Monarchie. In der gleichen Befragung sprachen sich allerdings auch 42 Prozent dafÃ¼r aus, dass Carl XVI. Gustaf zugunsten von Kronprinzessin Victoria abdankt. Dem "Svenska Dagbladet" sagte der KÃ¶nig allerdings, er wolle weitermachen, "solange ich die Kraft dazu habe".Â