Finanzen

US-BÃ¶rsen legen deutlich zu - Tech-Zahlen treiben Kurse

  • dts - 30. April 2026, 22:25 Uhr
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Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.652 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 1,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.209 Punkten 1,0 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.452 Punkten 1,0 Prozent im Plus.

Mit Alphabet, Amazon, Microsoft und Meta haben vier der "Magnificent 7" ihre Zahlen fÃ¼r das erste Quartal vorgelegt. Die Tech-Konzerne konnten ihren Umsatz und Gewinn Ã¼berraschend deutlich ausbauen. Marktbeobachter sehen darin ein Zeichen fÃ¼r den Einfluss von sogenannter "KÃ¼nstlicher Intelligenz". Die Investitionen in die Technologie wollen die Konzerne im laufenden Jahr intensivieren - wobei jedoch ein Teil des Anstiegs der Investitionskosten von hÃ¶heren Komponentenpreisen verursacht wird. Ein Teil der Anleger sieht die hohen Kosten kritisch und so fiel die Meta-Aktie trotz starker Quartalszahlen deutlich.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1731 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8524 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte deutlich profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.617 US-Dollar gezahlt (+1,5 Prozent). Das entspricht einem Preis von 126,53 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 110,90 US-Dollar, das waren 49 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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