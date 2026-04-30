Dax legt nach EZB-Zinsentscheid deutlich zu - Ã–lpreis sinkt

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.292 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 1,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem schwachen Start drehte der Dax am Mittwoch ins Plus und baute im weiteren Verlauf seine Zugewinne aus.



"Mit der positiven HandelserÃ¶ffnung in New York hat sich auch die Stimmung in Frankfurt plÃ¶tzlich aufgehellt", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Ã–lpreisnotierungen fielen und auch der japanische Yen erlebte plÃ¶tzlich eine unerwartete UnterstÃ¼tzung, sowohl zum US-Dollar als auch zum Euro. MÃ¶gliche Interventionen seitens der japanischen Notenbank sind derzeit im GesprÃ¤ch."



Das habe zu einer freundlicheren Stimmung an den europÃ¤ischen AktienmÃ¤rkten gefÃ¼hrt, so Lipkow. "Die Makrodaten aus Europa lagen grÃ¶ÃŸtenteils im Rahmen der Erwartungen. Auch die Entscheidung der EuropÃ¤ischen Zentralbank, den Leitzins unverÃ¤ndert zu lassen, Ã¼berraschte nicht. Interessant war jedoch, dass die EZB eine Ã¤hnliche TonalitÃ¤t wie die US-Notenbank in Bezug auf die Inflationserwartungen wÃ¤hlte", erklÃ¤rte der Analyst. "Sie sieht jedoch die europÃ¤ische Konjunktur durch die Situation im Nahen Osten grÃ¶ÃŸeren Gefahren ausgesetzt. Auch die kurzfristige Inflationserwartung wurde etwas angezogen. Mittelfristig will die EZB jedoch keine Ã„nderungen an ihrem Zinspfad vornehmen. Das wurde von den Investoren positiv aufgenommen."



Die vorgelegten US-Daten hingegen fielen Lipkow zufolge relativ ambivalent aus. "Die ErstantrÃ¤ge auf ArbeitslosenunterstÃ¼tzung lagen mit 189.000 unter den erwarteten 213.000, zeigen dennoch einen weiterhin stabilen Arbeitsmarkt in den USA auf. Der PCE-Preisindex lag mit 4,3 Prozent Ã¼ber den erhofften vier Prozent und auch das Wirtschaftswachstum in den USA im ersten Quartal lag mit lediglich zwei Prozent unter den erwarteten 2,3 Prozent", erlÃ¤uterte der Analyst. "Insgesamt eine Entwicklung, die noch keinen Trend darstellt, aber beobachtet werden sollte. Denn dadurch rÃ¼ckt nun doch wieder ein potenzielles Stagflationsszenario in den USA ins Rampenlicht."



In Frankfurt standen bis kurz vor Handelsschluss die Papiere der Deutschen Post an der Spitze der Kursliste, gefolgt von den Aktien von Brenntag und Bayer. Das Schlusslicht bildeten die Papiere der MÃ¼nchner RÃ¼ck.



Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Mai kostete 46 Euro und damit zwei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ã–lpreis sank stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 114,40 US-Dollar, das waren 365 Cent oder 3,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagnachmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1728 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8527 Euro zu haben.

