US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Nasdaq legt zu

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.499 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.230 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.710 Punkten 0,9 Prozent im Plus.



WÃ¤hrend die Ã¼berraschend positiven Quartalszahlen der groÃŸen US-Tech-Konzerne derzeit die Hoffnungen von Anlegern auf einen anhaltenden KI-Boom stÃ¼tzen, bleiben die Sorgen im Zuge des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran. Das dortige Regime hat nun den USA eine neue Verhandlungsposition Ã¼bergeben. Trump zeigte sich damit allerdings nicht zufrieden. Teheran hÃ¤lt derweil am Vorhaben fest, die StraÃŸe von Hormus dauerhaft zu kontrollieren.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagabend etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1721 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8532 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.609 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 126,43 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 108,60 US-Dollar, das waren 178 Cent oder 1,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

