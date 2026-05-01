New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.499 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.230 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.710 Punkten 0,9 Prozent im Plus.
WÃ¤hrend die Ã¼berraschend positiven Quartalszahlen der groÃŸen US-Tech-Konzerne derzeit die Hoffnungen von Anlegern auf einen anhaltenden KI-Boom stÃ¼tzen, bleiben die Sorgen im Zuge des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran. Das dortige Regime hat nun den USA eine neue Verhandlungsposition Ã¼bergeben. Trump zeigte sich damit allerdings nicht zufrieden. Teheran hÃ¤lt derweil am Vorhaben fest, die StraÃŸe von Hormus dauerhaft zu kontrollieren.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagabend etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1721 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8532 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.609 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 126,43 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 108,60 US-Dollar, das waren 178 Cent oder 1,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Nasdaq legt zu
- dts - 1. Mai 2026, 22:22 Uhr
.
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.499 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Weitere Meldungen
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.652 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶heMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.292 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he vonMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Zentralbank (EZB) hat die im Juli 2025 begonnene Zinspause erneut verlÃ¤ngert. Der Leitzins liegt unverÃ¤ndert bei 2,0Mehr
Top Meldungen
Bergkamen (dts Nachrichtenagentur) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) sieht am ersten Tag des Tankrabatts einen Erfolg der EntlastungsmaÃŸnahme. "Alle Meldungen, die ich bekommenMehr
Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende des Kunststoffkonzerns Covestro, Markus Steilemann, rechnet mit einer stÃ¤rkeren Verknappung bestimmter RohstoffeMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Rentenexperten kritisieren die von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) geplante KÃ¼rzung des Bundeszuschusses zur Rentenversicherung.Mehr