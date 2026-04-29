Gnadengesuch fÃ¼r Netanjahu: Israels PrÃ¤sident beruft Prozessparteien zu GesprÃ¤chen ein

Vor dem Hintergrund eines Gnadengesuchs in dem Korruptionsprozess gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat der israelische PrÃ¤sident Isaac Herzog die AnwÃ¤lte Netanjahus und die Staatsanwaltschaft zu GesprÃ¤chen einberufen. Bevor er seine Entscheidung zu dem Gnadengesuch treffe, sollten "alle Anstrengungen unternommen werden, um GesprÃ¤che zwischen den Parteien zu fÃ¼hren, um zu VerstÃ¤ndigungen zu gelangen", hieÃŸ es in einem Schreiben der Rechtsberaterin Herzogs, Michal Tsuk-Shafir, das am Dienstag an die Prozessparteien Ã¼bermittelt wurde.
Das Schreiben von Herzogs BÃ¼ro war an Netanjahus Anwalt Amit Haddad, die israelische GeneralstaatsanwÃ¤ltin Gali Baharav-Miara und den Staatsanwalt Amit Aisman adressiert. Die GesprÃ¤che seien "lediglich ein vorbereitender Schritt, bevor der PrÃ¤sident die AusÃ¼bung seines Begnadigungsrechts in ErwÃ¤gung zieht", erklÃ¤rte Herzogs BÃ¼ro.
Netanjahu sieht sich in zwei FÃ¤llen mit dem Vorwurf konfrontiert, er habe mit israelischen MedienhÃ¤usern vorteilhafte Berichterstattung ausgehandelt, sowie in einem dritten Fall mit dem Vorwurf, er habe Luxusgeschenke im Wert von mehr als 260.000 Dollar (222.000 Euro) von MilliardÃ¤ren im Gegenzug fÃ¼r politische GefÃ¤lligkeiten angenommen. Ein vierter Korruptionsvorwurf wurde fallengelassen.
Netanjahu hat immer wieder jegliches Fehlverhalten bestritten. Er ist der erste amtierende israelische Regierungschef, der sich in einem Korruptionsprozess verantworten muss. Er prangert das seit 2019 laufende Verfahren seit Langem als "politischen Prozess" an.
In einer Rede vor dem israelischen Parlament im vergangenen Oktober hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump den Fall direkt angesprochen und Herzog aufgefordert, Netanjahu zu begnadigen. AnschlieÃŸend sandte er Herzog einen Brief, in dem er formell darum bat, Netanjahu zu begnadigen. Kurz darauf folgte ein offizielles Gnadengesuch durch Netanjahus AnwÃ¤lte.
Brennpunkte
Gnadengesuch fÃ¼r Netanjahu: Israels PrÃ¤sident beruft Prozessparteien zu GesprÃ¤chen ein
- AFP - 29. April 2026, 01:09 Uhr
Vor dem Hintergrund eines Gnadengesuchs in dem Korruptionsprozess gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat der israelische PrÃ¤sident Isaac Herzog die AnwÃ¤lte Netanjahus und die Staatsanwaltschaft zu GesprÃ¤chen einberufen.
Vor dem Hintergrund eines Gnadengesuchs in dem Korruptionsprozess gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat der israelische PrÃ¤sident Isaac Herzog die AnwÃ¤lte Netanjahus und die Staatsanwaltschaft zu GesprÃ¤chen einberufen. Bevor er seine Entscheidung zu dem Gnadengesuch treffe, sollten "alle Anstrengungen unternommen werden, um GesprÃ¤che zwischen den Parteien zu fÃ¼hren, um zu VerstÃ¤ndigungen zu gelangen", hieÃŸ es in einem Schreiben der Rechtsberaterin Herzogs, Michal Tsuk-Shafir, das am Dienstag an die Prozessparteien Ã¼bermittelt wurde.
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