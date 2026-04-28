Billionen-Haushalt der EU ab 2028: EU-Parlament fordert hÃ¶heres Budget

Ein-Euro-StÃ¼ck

Mehr Geld fÃ¼r Landwirtschaft, Industrie und RegionalfÃ¶rderung: In den Verhandlungen Ã¼ber den nÃ¤chsten mehrjÃ¤hrigen Haushalt der EU fordert das EU-Parlament ein deutlich hÃ¶heres Budget. Die 27 EU-Staaten dÃ¼rften dem in den Verhandlungen kaum zustimmen.

Mehr Geld fÃ¼r Landwirtschaft, Industrie und RegionalfÃ¶rderung: In den Verhandlungen Ã¼ber den nÃ¤chsten mehrjÃ¤hrigen Haushalt der EU fordert das Europaparlament ein deutlich hÃ¶heres Budget. Die Abgeordneten stimmten am Dienstag in StraÃŸburg fÃ¼r einen Entwurf, mit dem sie den von der Kommission vorgeschlagenen Haushalt um zehn Prozent erhÃ¶hen wollen. Die 27 EU-Staaten dÃ¼rften dem in den anstehenden Verhandlungen kaum zustimmen.



Der Parlamentsentwurf sieht fÃ¼r die Jahre 2028 bis 2034 ein Budget von 2,01 Billionen Euro nach Inflationsanpassung (1,79 Billionen Euro in Preisen von 2025) vor. Obendrauf kÃ¤me die RÃ¼ckzahlung der Corona-Schulden, welche die Abgeordneten aus dem eigentlichen Haushalt herausnehmen wollen. Die Kommission kommt in ihrem Haushaltsplan inklusive der RÃ¼ckzahlung auf knapp zwei Billionen Euro.



Europa mÃ¼sse in seine "WettbewerbsfÃ¤higkeit, Sicherheit und Verteidigung investieren sowie Bauern und Regionen schÃ¼tzen", begrÃ¼ndete der im Parlament zustÃ¤ndige Abgeordnete Sigfrid Muresan die geforderte ErhÃ¶hung. "Wir glauben, dass wir nicht mehr mit weniger erreichen kÃ¶nnen. Das ist ein Mythos", sagte er im Parlament.



Die Forderungen stoÃŸen bei mehreren EU-Regierungen auf Widerstand. Deutschland als grÃ¶ÃŸter Beitragszahler hÃ¤lt schon die VorschlÃ¤ge der Kommission fÃ¼r zu hoch und verlangt stattdessen KÃ¼rzungen quer Ã¼ber alle Posten hinweg. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) erteilte einem hÃ¶heren Haushalt sowie neuen Gemeinschaftsschulden in der vergangenen Woche erneut eine Absage.



Die Budgetverhandlungen spielen sich hauptsÃ¤chlich zwischen den 27 EU-Regierungen ab. Das EU-Parlament bringt sich mit seiner Position vom Dienstag ein und muss den Haushalt am Ende absegnen - kann ihn also auch blockieren. Der Haushalt wird beim nÃ¤chsten EU-Gipfel im Juni wieder auf der Tagesordnung stehen. Eine abschlieÃŸende Einigung wird in diesem Jahr aber nicht erwartet.