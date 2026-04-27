Dax am Mittag fester - Siemens stÃ¼tzt Frankfurter BÃ¶rse

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter ins Plus gewandert. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.275 Punkten berechnet, 0,6 Prozent Ã¼ber dem Schlussniveau vom Freitag.



"Die Anleger warten weiter ab und fokussieren sich auf nur wenige Unternehmen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Die Gesamtgemengelage bleibe unÃ¼bersichtlich, wÃ¤hrend die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges die AktienmÃ¤rkte in Europa stÃ¼tze.



"Unterdessen entfalten die stark gestiegenen Energiepreise ihre Wirkung und strahlen auf das Konsumentenvertrauen in Europa ab. Das zeigte sich zum Wochenstart im GfK-Konsumklima fÃ¼r Mai, das seinen AbwÃ¤rtstrend erneut beschleunigte."



Der Dax werde zum Wochenstart insbesondere durch die Aktien des Schwergewichts Siemens getragen. "ZusÃ¤tzlich notieren die Aktien von Infineon aufgrund der sehr optimistischen Stimmung im Halbleitersektor im Plus. Zyklische Titel wie Adidas, BASF und die Autoaktien sind ebenfalls gefragt."



"Bei geringen UmsÃ¤tzen greifen Anleger bei den Unternehmen zu, die von einer Beruhigung im Nahen Osten direkt profitieren wÃ¼rden. Noch allerdings ist vollkommen offen, ob es zu einer Einigung kommen wird und ob der Iran in der aktuellen Situation Ã¼berhaupt beschlussfÃ¤hig ist."



"Im weiteren Handelsverlauf werden noch einige Unternehmensergebnisse aus den USA erwartet. Die verkÃ¼rzte Handelswoche stellt den HÃ¶hepunkt in der aktuellen Berichtssaison dar. Die US-Schwergewichte Microsoft, Apple, Amazon und Alphabet, sowie Ã¼ber 200 europÃ¤ische Unternehmen werden ihre Quartalsberichte prÃ¤sentieren", sagte Lipkow.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagnachmittag stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1742 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8516 Euro zu haben.



Der Goldpreis lieÃŸ leicht nach, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.706 US-Dollar gezahlt (-0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,85 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 107,60 US-Dollar, das waren 2,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

