New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.231 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.165 Punkten 0,8 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 27.304 Punkten 2,0 Prozent im Plus.
Das US-Justizministerium hat die Ermittlungen gegen den Chef der US-Zentralbank Federal Reserve, Jerome Powell, eingestellt und damit eine zentrale HÃ¼rde fÃ¼r Powells wahrscheinlichen Nachfolger, Kevin Warsh, aus dem Weg gerÃ¤umt. Powells Zeit als Fed-Chef endet turnusgemÃ¤ÃŸ am 15. Mai. Warsh, Trumps Wunschkandidat, muss derzeit noch vom Bankenausschuss des Senats und dem gesamten Senat bestÃ¤tigt werden.
Der republikanische Abgeordnete Thom Tillis hatte allerdings angekÃ¼ndigt, dass er die Personalie im Ausschuss erst bestÃ¤tigen wolle, wenn das US-Justizministerium die Ermittlungen gegen Powell fallen lÃ¤sst. Die Ermittlungen gegen Powell waren als Versuch gewertet worden, die Zentralbank unter Druck zu setzen. Die UnabhÃ¤ngigkeit von Zentralbanken gilt als essenziell fÃ¼r die PreisstabilitÃ¤t.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagabend stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1720 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8532 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.710 US-Dollar gezahlt (+0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,21 Euro pro Gramm.
Der Ã–lpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 105,80 US-Dollar, das waren 68 Cent oder 0,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
US-BÃ¶rsen uneinheitlich - Nasdaq deutlich stÃ¤rker
- dts - 24. April 2026, 22:19 Uhr
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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben sich am Freitag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.231 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
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