Brennpunkte

Frau erschlagen und Leiche in Schrank versteckt: Lange Haftstrafe in Hamburg

  • AFP - 24. April 2026, 15:11 Uhr
Bild vergrößern: Frau erschlagen und Leiche in Schrank versteckt: Lange Haftstrafe in Hamburg
Blick auf Hamburg
Bild: AFP

Weil er seine frÃ¼here Freundin mit einer Weinflasche tot schlug, ist ein Mann in Hamburg zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn wegen Totschlags schuldig. Er versteckte die Leiche der Frau demnach in einem Wandschrank.

Weil er seine frÃ¼here Freundin mit einer Weinflasche erschlug, ist ein Mann in Hamburg zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht der Hansestadt sprach ihn am Freitag nach Angaben einer Sprecherin des Totschlags schuldig. Er versteckte die Leiche der Frau demnach in einem Wandschrank ihrer Wohnung in Hamburg-Altona, wo sie zwei Wochen spÃ¤ter gefunden wurde.

Die Vorsitzende Richterin sprach von einem "besonders tragischen Fall". Trotz der Trennung hÃ¤tten der spÃ¤tere TÃ¤ter und seine Exfreundin an sich bis zur Tat ein gutes VerhÃ¤ltnis gepflegt. Der gemeinsame Sohn habe Ã¼berwiegend bei dem Mann gelebt. In der Vergangenheit sei der Mann nicht gewalttÃ¤tig gewesen.

Mitte November aber geriet das frÃ¼here Paar in Streit, wie das Gericht feststellte. Dabei ging es um Schulprobleme des Sohnes. Der Mann habe der Frau mit einer vollen Rotweinflasche zwei SchlÃ¤ge gegen den Kopf versetzt und dabei in Kauf genommen, dass sie sterben kÃ¶nnte.Â 

Sie fiel rÃ¼cklings zu Boden und schlug auf einen HeizkÃ¶rper oder Fliesen auf. Die Frau erlitt mehrere Wunden, einen TrÃ¼mmerbruch und ein SchÃ¤del-Hirn-Trauma. Die Bewusstlose starb demnach durch das Einatmen von Mageninhalt.

Das Gericht berÃ¼cksichtigte zu Gunsten des Angeklagten, dass dieser die Tat gestand und bereute. AuÃŸerdem ist er nicht vorbestraft.Â 

StrafverschÃ¤rfendÂ wertete es, dass er gleich zweimal mit erheblichem Kraftaufwand zuschlug und die Tat im Schutzraum der Wohnung der Frau beging. Auch dass er die Leiche versteckte und den Leichengeruch mit extra dafÃ¼r gekauftem ParfÃ¼m zu Ã¼bertÃ¼nchen Versuchte, sah das Gericht als strafverschÃ¤rfend an.Â 

Zu seinen Ungunsten wurden auch die gravierenden Folgen fÃ¼r den gemeinsamen Sohn gewertet: Dieser wurde vom Jugendamt in Obhut genommen und lebt inzwischen in einem Kinderheim. Das Urteil gegen seinen Vater ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Waffenruhe im Libanon um drei Wochen verlÃ¤ngert - trotzdem neue gegenseitige Angriffe
    Waffenruhe im Libanon um drei Wochen verlÃ¤ngert - trotzdem neue gegenseitige Angriffe

    Trotz der VerlÃ¤ngerung der Feuerpause fÃ¼r den Libanon haben Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz ihre gegenseitigen Angriffe am Freitag fortgesetzt. WÃ¤hrend bei

    Mehr
    Signal-Hack: Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionageverdachts
    Signal-Hack: Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionageverdachts

    Wegen der Angriffswelle auf Nutzer des Messengerdienstes Signal aus Politik, BehÃ¶rden und Medien ermittelt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Es gehe um den Anfangsverdacht der

    Mehr
    Irans AuÃŸenminister reist am Freitag nach Islamabad
    Irans AuÃŸenminister reist am Freitag nach Islamabad

    Der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi reist am Freitag in die pakistanische Hauptstadt Islamabad. Ziel der am Abend beginnenden Reise seien "bilaterale Konsultationen, die

    Mehr
    Porsche steigt aus Bugatti-Joint-Venture mit kroatischem Hersteller Rimac aus
    Porsche steigt aus Bugatti-Joint-Venture mit kroatischem Hersteller Rimac aus
    Russische Zentralbank senkt Leitzins wegen schwÃ¤chelnder Wirtschaft weiter
    Russische Zentralbank senkt Leitzins wegen schwÃ¤chelnder Wirtschaft weiter
    Ryanair reduziert FlÃ¼ge von und nach Berlin im Winterflugplan um die HÃ¤lfte
    Ryanair reduziert FlÃ¼ge von und nach Berlin im Winterflugplan um die HÃ¤lfte
    Klingbeil dringt trotz Absage der EU-Kommission weiter auf Ãœbergewinnsteuer
    Klingbeil dringt trotz Absage der EU-Kommission weiter auf Ãœbergewinnsteuer
    Zweiter Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland im April
    Zweiter Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und Russland im April
    Bahn: EVG kritisiert Konzernumbau
    Bahn: EVG kritisiert Konzernumbau "ohne erkennbares Zielbild"
    Aral sagt Weitergabe von
    Aral sagt Weitergabe von "Tankrabatt" zu
    Kubicki will bei Wahl-Niederlage
    Kubicki will bei Wahl-Niederlage "aufs politische Altenteil" gehen
    Merz will
    Merz will "HeranfÃ¼hrungsstrategie" fÃ¼r Ukraine
    Griechenland erweitert Liste besonders geschÃ¼tzter StrÃ¤nde
    Griechenland erweitert Liste besonders geschÃ¼tzter StrÃ¤nde

    Top Meldungen

    SPD pocht weiterhin auf Ãœbergewinnsteuer
    SPD pocht weiterhin auf Ãœbergewinnsteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Dirk Wiese, erster parlamentarischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Bundestagsfraktion, hÃ¤lt trotz Absage der EU an dem Plan einer Ãœbergewinnsteuer

    Mehr
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r "Tankrabatt"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat dem vom Bundestag beschlossenen "Tankrabatt" grÃ¼nes Licht gegeben. Die LÃ¤nderkammer verzichtete am Freitag in Berlin in einer

    Mehr
    Klingbeil hÃ¤lt
    Klingbeil hÃ¤lt "Tankrabatt" fÃ¼r "wichtiges Signal"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat die Verabschiedung des sogenannten "Tankrabatts" gelobt. Dieser ein "wichtiges Signal" an die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts