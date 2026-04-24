Frau erschlagen und Leiche in Schrank versteckt: Lange Haftstrafe in Hamburg

Blick auf Hamburg

Weil er seine frÃ¼here Freundin mit einer Weinflasche tot schlug, ist ein Mann in Hamburg zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sprach ihn wegen Totschlags schuldig. Er versteckte die Leiche der Frau demnach in einem Wandschrank.

Weil er seine frÃ¼here Freundin mit einer Weinflasche erschlug, ist ein Mann in Hamburg zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht der Hansestadt sprach ihn am Freitag nach Angaben einer Sprecherin des Totschlags schuldig. Er versteckte die Leiche der Frau demnach in einem Wandschrank ihrer Wohnung in Hamburg-Altona, wo sie zwei Wochen spÃ¤ter gefunden wurde.



Die Vorsitzende Richterin sprach von einem "besonders tragischen Fall". Trotz der Trennung hÃ¤tten der spÃ¤tere TÃ¤ter und seine Exfreundin an sich bis zur Tat ein gutes VerhÃ¤ltnis gepflegt. Der gemeinsame Sohn habe Ã¼berwiegend bei dem Mann gelebt. In der Vergangenheit sei der Mann nicht gewalttÃ¤tig gewesen.



Mitte November aber geriet das frÃ¼here Paar in Streit, wie das Gericht feststellte. Dabei ging es um Schulprobleme des Sohnes. Der Mann habe der Frau mit einer vollen Rotweinflasche zwei SchlÃ¤ge gegen den Kopf versetzt und dabei in Kauf genommen, dass sie sterben kÃ¶nnte.Â



Sie fiel rÃ¼cklings zu Boden und schlug auf einen HeizkÃ¶rper oder Fliesen auf. Die Frau erlitt mehrere Wunden, einen TrÃ¼mmerbruch und ein SchÃ¤del-Hirn-Trauma. Die Bewusstlose starb demnach durch das Einatmen von Mageninhalt.



Das Gericht berÃ¼cksichtigte zu Gunsten des Angeklagten, dass dieser die Tat gestand und bereute. AuÃŸerdem ist er nicht vorbestraft.Â



StrafverschÃ¤rfendÂ wertete es, dass er gleich zweimal mit erheblichem Kraftaufwand zuschlug und die Tat im Schutzraum der Wohnung der Frau beging. Auch dass er die Leiche versteckte und den Leichengeruch mit extra dafÃ¼r gekauftem ParfÃ¼m zu Ã¼bertÃ¼nchen Versuchte, sah das Gericht als strafverschÃ¤rfend an.Â



Zu seinen Ungunsten wurden auch die gravierenden Folgen fÃ¼r den gemeinsamen Sohn gewertet: Dieser wurde vom Jugendamt in Obhut genommen und lebt inzwischen in einem Kinderheim. Das Urteil gegen seinen Vater ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig.