Griechenland erweitert Liste besonders geschÃ¼tzter StrÃ¤nde

Strandbesucher in Griechenland

Die griechische Regierung hat mehr als 250 StrÃ¤nde ausgewiesen, die in ihrem natÃ¼rlichen Zustand gelassen werden mÃ¼ssen. Sie umfasst StrÃ¤nde auf dem Festland und den Inseln, an denen etwa keine Sonnenschirme und Liegen vermietet werden dÃ¼rfen.

Die griechische Regierung hat mehr als 250 StrÃ¤nde ausgewiesen, die in ihrem natÃ¼rlichen Zustand gelassen werden mÃ¼ssen. Die am Freitag verÃ¶ffentlichte Liste umfasst StrÃ¤nde auf dem Festland und auf den Inseln, an denen beispielsweise keine Sonnenschirme und Liegen vermietet werden dÃ¼rfen. Ziel ist es, die Umwelt zu schÃ¼tzen und die KÃ¼ste vor den Folgen des Ãœbertourismus zu schÃ¼tzen.



StrÃ¤nde mit besonderem Ã¤sthetischen, landschaftlichen oder Ã¶kologischen Wert sowie die dortigen Tiere und Pflanzen sollten vor einem zu starken Besucherandrang geschÃ¼tzt werden, erklÃ¤rte ein Regierungssprecher. Die Liste der geschÃ¼tzten StrÃ¤nde stieg von 198 vor zwei Jahren und 238 im vergangenen Jahr auf jetzt 251.



Die griechischen BehÃ¶rden gehen seit einigen Jahren zunehmend gegen illegale Bauten an den KÃ¼sten vor. Erst am Donnerstag hatten Arbeiter Â auf der Insel Gavdos sÃ¼dlich von Kreta unter Polizeischutz mehrere HÃ¼tten an einem Strand abgerissen, die nach Verwaltungsangaben ein Brandrisiko darstellten. Im vergangenen Jahr hatte es eine Kontroverse um ein Hotelprojekt an einem berÃ¼hmten Strand der Insel Milos gegeben.Â



Griechenland hatte mit fast 38 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr einen neuen Touristen-Rekord aufgestellt. Im Dezember warnten die BÃ¼rgermeister der Kykladen und der Dodekanes-Inseln, der Ãœbertourismus gefÃ¤hrde "die Existenz" der Eilande.