Behindertengleichstellungsgesetz: Entwurf nun in erster Maiwoche im Bundestag

Mann mit Rollstuhl an Treppe

Die Fraktionen der Regierungsparteien haben eine Einigung im Streit Ã¼ber das Behindertengleichstellungsgesetz erzielt. Der 'Rheinpfalz' zufolge soll es nun in der ersten Sitzungswoche im Mai beraten werden.

Die Fraktionen der Regierungsparteien haben eine Einigung im Streit Ã¼ber das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) erzielt. "Die Union hat in der vergangenen Woche dafÃ¼r gesorgt, dass die erste Lesung des BGG von der Tagesordnung genommen wurde", sagte die SPD-Beauftragte Heike Heubach der "Rheinpfalz" vom Freitag. Nun hÃ¤tten sich die Fraktionen von Union und SPD darauf geeinigt, dass es in der ersten Sitzungswoche im Mai beraten wird.



Vergangene Woche war das Gesetz, das im Februar vom Kabinett beschlossen worden war, Ã¼berraschend von der Tagesordnung genommen worden. Die Bundesregierung will mit der Ã„nderung des Behindertengleichstellungsgesetzes die Barrierefreiheit in Deutschland vorantreiben - erntete aber fÃ¼r die PlÃ¤ne umgehend Kritik. Vielen VerbÃ¤nden und Betroffenen gehen sie nicht weit genug. Die Union ist indes damit zufrieden, dass die Privatwirtschaft nur maÃŸvoll in die Pflicht genommen werden soll.



Die SPD hofft auf das parlamentarische Verfahren und will den Entwurf verbessern. Derzeit sei dieser nicht zufriedenstellend, sagte Heubach. Dass der private Bereich zu angemessenen Vorkehrungen zum Erreichen der Barrierefreiheit verpflichtet werde, "finden wir gut". Zugleich werde aber festgelegt, "dass alle baulichen MaÃŸnehmen per se unverhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig sind". Das widerspreche der UN-Behindertenrechtskonvention.



Auch JÃ¼rgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung fÃ¼r die Belange von Menschen mit Behinderungen, hofft auf das parlamentarische Verfahren. "Auf der einen Seite will man die Barrierefreiheit stÃ¤rken, auf der anderen aber die Wirtschaft nicht belasten", sagte Dusel der "Rheinpfalz". Herausgekommen sei "ein Kompromiss, der die Interessen der Wirtschaft vÃ¶llig Ã¼berbewertet". Es habe sich "ein vÃ¶llig falsches Narrativ durchgesetzt: Barrierefreiheit ist Gift fÃ¼r die Wirtschaft". Das Gegenteil sei der Fall.



Der Beauftragte in der Union, Wilfried Oellers (CDU), verwies darauf, dass UmbaumaÃŸnahmen zur Barrierefreiheit "sehr kostspielig" seien. Er sieht zudem Nachbesserungsbedarf bei den Klauseln fÃ¼r die BundesbehÃ¶rden. "Das Gesetz sieht vor, dass der Bund fÃ¼r seine eigenen GebÃ¤ude von Anforderungen und Berichtspflichten befreit wird und bis 2045 statt bis 2035 Zeit fÃ¼r den barrierefreien Umbau bekommt", sagte er der Zeitung. "Gleichzeitig soll der private Sektor stÃ¤rker in die Pflicht genommen werden. Da stimmt das VerhÃ¤ltnis nicht."