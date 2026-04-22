Finanzen

US-BÃ¶rsen legen deutlich zu - Erleichterung Ã¼ber Iran-Feuerpause

  • dts - 22. April 2026, 22:26 Uhr
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Wallstreet, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.490 Punkten berechnet, ein Plus in HÃ¶he von 0,7 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.

Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.138 Punkten 1,1 Prozent im Plus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.937 Punkten 1,7 Prozent im Plus.

Die Marktteilnehmer zeigten sich erleichtert Ã¼ber die VerlÃ¤ngerung des Waffenstillstands im Iran. Die Lage in der StraÃŸe von Hormus verschÃ¤rfte sich derweil. Der Iran griff Berichten zufolge drei Frachtschiffe an. Je lÃ¤nger die Blockade der Meerenge andauert, desto grÃ¶ÃŸer dÃ¼rften die Auswirkungen fÃ¼r die Konsumenten ausfallen. Die Internationale Energieagentur (IEA) ruft daher Regierungen zu gezielten, kurzfristigen MaÃŸnahmen auf, um den Ã¶ffentlichen Personennahverkehr sowie den Kauf oder das Leasing von Elektroautos, WÃ¤rmepumpen und modernen Elektroherden insbesondere fÃ¼r Haushalte mit geringem Einkommen zu fÃ¶rdern.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochabend schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1706 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8543 Euro zu haben.

Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.738 US-Dollar gezahlt (+0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 130,12 Euro pro Gramm.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 101,50 US-Dollar, das waren 3,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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