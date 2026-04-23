Finanzen

Dax startet leicht im Minus - Unsicherheit wegen Iran-Krieg hÃ¤lt an

  • dts - 23. April 2026, 09:30 Uhr
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Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag mit leichten Kursverlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.140 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, MTU und Continental, am Ende SAP, die Deutsche Bank, und die Commerzbank.

"Die V-fÃ¶rmige Dax-Erholung hat eine schnelle Einigung im Iran-Konflikt vorweggenommen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Es werde nun immer klarer, dass es diese in dieser Form nicht geben werde. "Auf dem Parkett macht sich ErnÃ¼chterung breit. Die Anleger mÃ¼ssen erkennen, dass sie kurzfristig vielleicht zu optimistisch gewesen sind." Der Stillstand in den Verhandlungen fÃ¼hre nun auch zu einem Stillstand in der Rally im Dax.

Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmorgen etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1702 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8546 Euro zu haben.

Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 103,40 US-Dollar; das waren 1,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

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