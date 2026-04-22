Dax lÃ¤sst nach - Ã–lpreis steigt trotz Waffenruhe

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.195 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start dreht der Dax ins Minus, erholte sich zwischenzeitlich und fiel am Nachmittag erneut.



"WÃ¤hrend die Indizes in New York im Rallymodus bleiben, haben die europÃ¤ischen Investoren noch so einige BefÃ¼rchtungen und Ressentiments gegenÃ¼ber der propagierten verlÃ¤ngerten Waffenruhe im Iran-Krieg", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst CMC Markets. "Die Blockade der StraÃŸe von Hormus ist davon ausgenommen und somit bleibt der Schiffsverkehr weiterhin gesperrt. Dies spiegeln die Ã–lpreise wider und die Nordseesorte Brent notiert erneut Ã¼ber 100 Dollar pro Barrel."



Die europÃ¤ische Wirtschaft werde von den gestiegenen Energiepreisen stÃ¤rker getroffen als die in den USA, so Lipkow. "Das preisen die Anleger gerade ein. Auch wird durch die einseitig verlÃ¤ngerte Feuerpause die Situation im Nahen Osten nicht einfacher, sondern sie verkompliziert diese eher. Denn es ist immer noch nicht klar, wer eigentlich von iranischer Seite die Verhandlungen mit den USA nachhaltig fÃ¼hren kann und ob die potenziellen Ergebnisse dann auch entsprechend umgesetzt werden kÃ¶nnen."



Deshalb wandere der Fokus der Investoren auf die laufende Berichtssaison, erklÃ¤rte der Analyst. "Sie erhoffen sich Indizien, wie es um die wirtschaftliche Situation in den einzelnen Sektoren steht. Der US-Flugzeughersteller Boeing konnte mit seinen ausgelieferten Flugzeugen die Markterwartungen nicht schlagen. Heute Abend stehen die Zahlen von Tesla auf der Agenda. Das Sentiment gestaltet sich auch hier eher abwartend, verbunden mit hohen Erwartungen."



An der Spitze der Kursliste in Frankfurt standen bis kurz vor Handelsschluss die Papiere von Siemens Energy, gefolgt von den Aktien von RWE und Infineon. Das Schlusslicht bildeten die Papiere von Deutscher Telekom, MTU und Commerzbank.



Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Mai kostete 43 Euro und damit vier Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ã–lpreis stieg stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 101,40 US-Dollar, das waren 3,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Mittwochnachmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1723 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8530 Euro zu haben.

