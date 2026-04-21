US-BÃ¶rsen lassen nach - Goldpreis deutlich schwÃ¤cher

Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur

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New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.149 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,6 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.064 Punkten 0,6 Prozent im Minus, die TechnologiebÃ¶rse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.479 Punkten 0,4 Prozent im Minus.



Die MÃ¤rkte zeigten sich am Dienstag verunsichert Ã¼ber Berichte darÃ¼ber, dass die Friedensverhandlungen mit dem Iran von der US-Regierung pausiert worden seien. Zugleich beobachteten Anleger die AnhÃ¶rung zur BestÃ¤tigung von Kevin Warsh als Vorsitzender der US-Zentralbank Federal Reserve. Warsh sagte darin, er sei "auf keinen Fall" eine Handpuppe von US-PrÃ¤sident Donald Trump, wie es ihm von der demokratischen Senatorin Elisabeth Warren vorgeworfen wurde. Es sei "essentiell", dass die Zentralbank unabhÃ¤ngig sei.



Trotz dieses Bekenntnisses zur UnabhÃ¤ngigkeit der Fed bleibt die Entscheidung des republikanischen Senators Thom Tillis entscheidend. Er will Warshs Ernennung zum Fed-Chef nicht zustimmen, bevor die Ermittlungen des US-Justizministeriums gegen den aktuellen Fed-Chef eingestellt werden, da diese die UnabhÃ¤ngigkeit der Fed beeintrÃ¤chtigten.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagabend schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1748 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8512 Euro zu haben.



Der Goldpreis war stark im RÃ¼ckwÃ¤rtsgang, am Abend wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.703 US-Dollar gezahlt (-2,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,71 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 100,70 US-Dollar, das waren 5,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

