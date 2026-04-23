Dax weiter im Minus - NervositÃ¤t der Investoren nimmt zu

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Donnerstag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.065 Punkten berechnet, 0,6 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Eon und Beiersdorf, am Ende SAP, Fresenius und die Deutsche Bank.



"Die NervositÃ¤t der Investoren nimmt mit jedem weiteren Handelstag zu, an dem die Lage im Nahen Osten unverÃ¤ndert unsicher bleibt", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Ã–lpreise notieren wieder Ã¼ber 100 Dollar und senden starke Inflationssignale an die FinanzmÃ¤rkte. Der Einfluss auf die Preisentwicklungen in der Breite und das Konsumverhalten erfolgt mit einem zeitlichen Versatz." Die direkten Folgen lieÃŸen sich bislang nicht abschÃ¤tzen, dÃ¼rften jedoch in den folgenden Quartalen sowohl bei den volkswirtschaftlichen Daten als auch bei den Unternehmensergebnissen sichtbar werden.



"Die Berichtssaison zeigt sich insgesamt eher von einer durchwachsenen Seite und wird von vielen Sonderfaktoren durchzogen", so Lipkow. Die Halbleiterbranche bleibe vorerst der Rettungsanker und diene als Zufluchtsort fÃ¼r die Anlagegelder. Bei den anderen Branchen und Sektoren herrschten Uneinigkeit und NervositÃ¤t vor. "Dies lÃ¤sst sich heute gut bei den Aktien des Dax-Schwergewichts SAP erkennen, die im Vorfeld der Quartalszahlen unter Abgabedruck stehen und das defensive Handelsverhalten der Anleger widerspiegeln."



"Auch beim Handelsvolumen im Gesamtmarkt lÃ¤sst sich seit einigen Tagen ein starker RÃ¼ckgang verzeichnen", fÃ¼gte der Analyst hinzu. "Die Investoren halten lieber hohe LiquiditÃ¤tsbestÃ¤nde und warten auf wieder bessere Marktbedingungen." StÃ¤rkster Kurstreiber blieben die geopolitische Gemengelage im Nahen Osten und die militÃ¤rische Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Donnerstagmittag etwas schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1685 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8558 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 103,70 US-Dollar; das waren 1,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

