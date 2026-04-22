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Lotto am Mittwoch (22.04.2026)

  • dts - 22. April 2026, 18:28 Uhr
Bild vergrößern: Lotto am Mittwoch (22.04.2026)
Spielschein fÃ¼r Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen.

Sie lauten 15, 26, 27, 35, 42, 47, die Superzahl ist die 5. Im Jackpot liegen aktuell 22 Millionen Euro.

Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 0421556. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 554003 gezogen. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege, und warnte davor, dass GlÃ¼cksspiel sÃ¼chtig machen kÃ¶nne.

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