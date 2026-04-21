Lifestyle

Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (21.04.2026)

  • dts - 21. April 2026, 20:30 Uhr
Bild vergrößern: Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (21.04.2026)
Spielschein fÃ¼r Eurojackpot, via dts Nachrichtenagentur

.

Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.

Sie lauten 31, 32, 36, 39, 47, die beiden "Eurozahlen" sind die 7 und die 8. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.

Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.

Beim Eurojackpot wird fÃ¼r jede Ziehung ein Jackpot in HÃ¶he von mindestens 10 Millionen Euro garantiert. Wird dieser nicht gewonnen, wÃ¤chst der Jackpot bis zu einer Begrenzung von 120 Millionen Euro an. Wenn der Jackpot dann noch immer nicht geknackt ist, wird der Mehrbetrag in die Gewinnklasse 2 Ã¼berwiesen, dort reichen "5 Richtige" und eine richtig getippte "Eurozahl".

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Lottozahlen vom Samstag (18.04.2026)
    Lottozahlen vom Samstag (18.04.2026)

    SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 18, 28,

    Mehr
    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (17.04.2026)
    Gewinnzahlen Eurojackpot vom Freitag (17.04.2026)

    Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Freitags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen. Sie lauten 16, 31, 35, 43, 44, die beiden "Eurozahlen"

    Mehr
    Lottozahlen vom Mittwoch (15.04.2026)
    Lottozahlen vom Mittwoch (15.04.2026)

    SaarbrÃ¼cken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 3, 17,

    Mehr
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Trumps Fed-Chef-Kandidat versichert US-Senatoren seine UnabhÃ¤ngigkeit
    Trumps Fed-Chef-Kandidat versichert US-Senatoren seine UnabhÃ¤ngigkeit
    Britisches Parlament verabschiedet Gesetz fÃ¼r
    Britisches Parlament verabschiedet Gesetz fÃ¼r "rauchfreie Generation"
    Selenskyj dankt Merz fÃ¼r Deutschlands
    Selenskyj dankt Merz fÃ¼r Deutschlands "starke UnterstÃ¼tzung" fÃ¼r die Ukraine
    "EntlastungsprÃ¤mie" soll fÃ¼r Aufstocker nicht angerechnet werden
    US-Vertreter: Abreise von JD Vance nach Pakistan verzÃ¶gert sich wegen weiterer Beratungen
    US-Vertreter: Abreise von JD Vance nach Pakistan verzÃ¶gert sich wegen weiterer Beratungen
    Bundestagsfraktionen uneins Ã¼ber geplante DiÃ¤ten-ErhÃ¶hung
    Bundestagsfraktionen uneins Ã¼ber geplante DiÃ¤ten-ErhÃ¶hung
    Bedeutsames Referendum zu Neuzuschnitt von Wahlkreisen im US-Bundesstaat Virginia
    Bedeutsames Referendum zu Neuzuschnitt von Wahlkreisen im US-Bundesstaat Virginia

    Top Meldungen

    Hormus-Mission: Regierung will ein Minenjagdboot vorstationieren
    Hormus-Mission: Regierung will ein Minenjagdboot vorstationieren

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung treibt die Vorbereitungen fÃ¼r eine Teilnahme der Marine an einer mÃ¶glichen Sicherungs-Operation in der StraÃŸe von Hormus

    Mehr
    Bas stellt sich in Rentendebatte gegen Merz
    Bas stellt sich in Rentendebatte gegen Merz

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesarbeitsministerin und SPD-Chefin BÃ¤rbel Bas hat sich gegen die jÃ¼ngsten Rentenaussagen von Friedrich Merz (CDU) gestellt und den

    Mehr
    Bericht: Regierung lÃ¶st Blockade bei EEG-Novelle und Netzpaket
    Bericht: Regierung lÃ¶st Blockade bei EEG-Novelle und Netzpaket

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich bei der Kraftwerksstrategie, der EEG-Novelle und dem Netzpaket geeinigt. Alle drei Vorhaben gehen jetzt in die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts