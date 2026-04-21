Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.
Sie lauten 31, 32, 36, 39, 47, die beiden "Eurozahlen" sind die 7 und die 8. Diese Angaben sind ohne GewÃ¤hr.
Die Gewinnwahrscheinlichkeit in der Gewinnklasse 1, also beim eigentlichen "Eurojackpot", liegt bei 1:140 Millionen. GlÃ¼cksspiel kann sÃ¼chtig machen.
Beim Eurojackpot wird fÃ¼r jede Ziehung ein Jackpot in HÃ¶he von mindestens 10 Millionen Euro garantiert. Wird dieser nicht gewonnen, wÃ¤chst der Jackpot bis zu einer Begrenzung von 120 Millionen Euro an. Wenn der Jackpot dann noch immer nicht geknackt ist, wird der Mehrbetrag in die Gewinnklasse 2 Ã¼berwiesen, dort reichen "5 Richtige" und eine richtig getippte "Eurozahl".
Lifestyle
Gewinnzahlen Eurojackpot vom Dienstag (21.04.2026)
- dts - 21. April 2026, 20:30 Uhr
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Helsinki (dts Nachrichtenagentur) - In der Dienstags-Ausspielung des Eurojackpots wurden am Abend die Gewinnzahlen gezogen.
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