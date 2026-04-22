Union Berlin: Eta will als Trainerin mit ihrer Leistung Ã¼berzeugen

Fans von Union Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Marie-Louise Eta, die neue Cheftrainerin von Union Berlin und zugleich die erste Frau auf einem solchen Top-Posten in der Geschichte der deutschen Bundesliga, will in erster Linie als Trainerin gesehen werden.



"Mir ging es nie vordergrÃ¼ndig darum, die Rolle der Frau zu stÃ¤rken, ich wollte schon immer mit Leistung Ã¼berzeugen", sagte Eta in der aktuellen Ausgabe der "Zeit" und drei europÃ¤ischen Partner-Medien. "Ich mÃ¶chte als FuÃŸballtrainerin gesehen werden."



Zugleich sei ihr bewusst, welche gesellschaftliche Bedeutung ihre Position habe. "Da entsteht eine Verantwortung fÃ¼r mich - ob ich will oder nicht."



Unterschiede in der Arbeit mit mÃ¤nnlichen und weiblichen Spielern sieht Eta nicht. "Ich habe es mit Individuen zu tun", sagte sie. Entscheidend sei, "was der Mensch, der vor mir steht, braucht, damit er die beste Leistung bringt".



Mit Blick auf eigene Erfahrungen schildert Eta auch WiderstÃ¤nde. SprÃ¼che wie "Lass dich nicht von einem MÃ¤dchen ausspielen" habe sie aus ihrer Jugend noch im Ohr. "Ich habe mir Ã¼ber die Jahre ein dickes Fell zugelegt", sagte Eta. "Aber ich kann mich wehren, ich kann weghÃ¶ren. Und ich kann zurÃ¼ckschreien." Im Profisport mÃ¼ssten sich ohnehin alle stÃ¤ndig beweisen.

