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Nabu sieht geringe Ãœberlebenschancen fÃ¼r gestrandeten Buckelwal

  • dts - 22. April 2026, 18:16 Uhr
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Bojen im Meer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), JÃ¶rg-Andreas KrÃ¼ger, sieht nur geringe Ãœberlebenschancen fÃ¼r den vor der Ostsee-Insel Poel festsitzenden Buckelwal. "Ich wÃ¼rde mir wÃ¼nschen, dass er es schafft, aber mit seinen Verletzungen sieht es leider nicht gut fÃ¼r ihn aus", sagte KrÃ¼ger im GesprÃ¤ch zu "T-Online" am Mittwoch. Der Wal liegt erneut in flachem Wasser fest, wobei sein eigenes Gewicht die Organe belastet.

KrÃ¼ger Ã¤uÃŸerte sich zugleich skeptisch zu den laufenden Rettungsversuchen. "Die Situation bedeutet fÃ¼r den Wal wahrscheinlich enormen Stress", sagte er. Die vielen Boote um das Tier herum kÃ¶nnten die Lage zusÃ¤tzlich verschÃ¤rfen. "Einen Wal in einer solchen Situation gezielt zu bewegen, ist Ã¤uÃŸerst schwierig und mit groÃŸen Unsicherheiten verbunden."

Er hÃ¤tte nach eigenen Worten eher zu groÃŸer ZurÃ¼ckhaltung geraten und sehr genau geprÃ¼ft, ob ein Eingriff dem Tier wirklich helfe. "Bei einem Tier in diesem Zustand ist sehr fraglich, ob ein Transport Ã¼berhaupt helfen wÃ¼rde, selbst, wenn er gelingt."

Als mÃ¶gliche Ursache fÃ¼r die Lage des Buckelwals, den viele "Timmy" nennen, verweist KrÃ¼ger auch auf menschliche EinflÃ¼sse. Der Eingang der Ostsee vom Nordatlantik her sei eine der am dichtesten befahrenen WasserstraÃŸen der Welt. "Wale verletzen sich dort hÃ¤ufig an Schiffsschrauben oder verfangen sich in Geisternetzen - das ist nichts UngewÃ¶hnliches", sagte KrÃ¼ger. "Timmy hat sich in eine Falle begeben, weil er sich weit von seinen eigentlichen LebensrÃ¤umen entfernt hat."

Der Fall kÃ¶nne Deutschland nach EinschÃ¤tzung KrÃ¼gers noch lange beschÃ¤ftigen, weil Wale "wochen- und monatelang" ohne Futter auskommen kÃ¶nnten.

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