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SÃ¼dkoreanischer Kampfjet-Pilot nach Kollision in der Luft bei Handy-Foto verurteilt

  • AFP - 22. April 2026, 18:15 Uhr
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SÃ¼dkoreanische Kampfflugzeuge in der Luft
Bild: AFP

Weil sein Versuch, spektakulÃ¤re Aufnahmen von sich zu bekommen, zu einem ZusammenstoÃŸ mit einem anderen Flugzeug in der Luft fÃ¼hrte, muss ein sÃ¼dkoreanischer Pilot eine Strafe von 88 Millionen Won zahlen, umgerechnet mehr als 50.000 Euro.

Die Suche nach dem perfekten Schnappschuss ist einen sÃ¼dkoreanischen Kampfjet-Piloten teuer zu stehen gekommen: Weil sein Versuch, spektakulÃ¤re Aufnahmen von sich in der Luft zu bekommen, zu einem ZusammenstoÃŸ mit einem anderen Flugzeug fÃ¼hrte, muss er eine Strafe von 88 Millionen sÃ¼dkoreanischen Won zahlen, umgerechnet mehr als 50.000 Euro. Dem Bericht eines Ausschusses vom Mittwoch zufolge hatte der Mann den Piloten des anderen Flugzeugs und noch einen Kollegen gebeten, ihn bei seinem letzten Flug vor einer Versetzung mit ihren Handys aufzunehmen.

Bei einer Geschwindigkeit von fast 580 Kilometern pro Stunde zog er dann seinen Jet auf die Seite und nÃ¤herte sich dem anderen Flugzeug. Dabei verschÃ¤tzte er sich und berÃ¼hrte mit dem Leitwerk seines Hecks die TragflÃ¤che des Kollegen. Der ZusammenstoÃŸ ging glimpflich aus, der Schaden an den Maschinen betrug umgerechnet aber mehr als eine halbe Million Euro.

UrsprÃ¼nglich war dem Mann, dessen Name nicht bekanntgegeben wurde, vom Verteidigungsministerium aufgetragen worden, den kompletten Schaden zu begleichen. Der Pilot wandte sich dann aber an den RechnungsprÃ¼fungs-und Inspektionsausschuss, der die Strafe auf zehn Prozent der Summe reduzierte. Der Ausschuss berÃ¼cksichtigte in seiner Entscheidung, dass er seit 2010 Flugzeuge sicher gelenkt habe und dass auch andere Piloten vor ihm schon Aufnahmen im Flug gemacht hÃ¤tten.

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