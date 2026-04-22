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Hochschulverband beklagt "Noteninflation"

  • dts - 22. April 2026, 18:00 Uhr
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Klassenraum in einer Schule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der PrÃ¤sident des Deutschen Hochschulverbands (DHV), Lambert T. Koch, rÃ¼gt eine "Noteninflation" im deutschen Abitur. "Um die Aussagekraft des Abiturs nachhaltig zu sichern, muss der fortschreitenden `Noteninflation` durch eine konsequente AusschÃ¶pfung des Bewertungsspektrums Einhalt geboten werden", sagte Koch dem "MÃ¼nchner Merkur" von Ippen-Media.

Trotz immer besserer Noten fÃ¼r Abiturienten stÃ¼nden die UniversitÃ¤ten vor Problemen. Die fast 34.000 im Deutschen Hochschulverband (DHV) organisierten Wissenschaftler beobachteten seit geraumer Zeit mit Sorge, dass das Abitur die StudierfÃ¤higkeit zwar formal bescheinige, in der Praxis jedoch immer seltener garantiere, so Koch. "NatÃ¼rlich gibt es nach wie vor hochmotivierte und leistungsstarke junge Menschen, die nach dem Abitur ein Studium aufnehmen und vom ersten Semester an brillieren", meinte der DHV-PrÃ¤sident. "Hochschullehrende konstatieren jedoch zunehmend eklatante MÃ¤ngel: Neben unzureichenden mathematischen Vorkenntnissen haben sich auch das LeseverstÃ¤ndnis, die Lesebereitschaft und das allgemeine AusdrucksvermÃ¶gen insgesamt spÃ¼rbar verschlechtert."

Um diese Defizite aufzufangen und auszugleichen, gebe es an den Hochschulen "fachspezifische BrÃ¼ckenkurse", die fehlende Grundlagen vermitteln. "Diese nachholende Stoffvermittlung stÃ¶ÃŸt jedoch an strukturelle Grenzen, da den UniversitÃ¤ten die KapazitÃ¤ten fehlen, um dauerhaft Bildungsaufgaben der Schulen zu Ã¼bernehmen."

Wie aus Daten der Kultusministerkonferenz hervorgeht, sind die Abiturnoten in den vergangenen Jahren tatsÃ¤chlich deutlich besser geworden. Lag der gewichtete Abitur-Bundesdurchschnitt 2006 noch bei 2,5, liegt er heute bei 2,36. "Freigiebig vergebene Bestnoten wecken falsche Erwartungen, die im Studienalltag zwangslÃ¤ufig zu EnttÃ¤uschungen fÃ¼hren", so Koch. Erforderlich sei daher "eine RÃ¼ckbesinnung auf das Prinzip `QualitÃ¤t vor QuantitÃ¤t`, damit das Abitur bundesweit wieder als verlÃ¤sslicher Nachweis tatsÃ¤chlicher LeistungsfÃ¤higkeit dient".

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