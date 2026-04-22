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Missbrauch in Kinderheim: Knapp zweieinhalb Jahre Haft fÃ¼r Mann in Schweinfurt

  • AFP - 22. April 2026, 15:02 Uhr
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Justitia
Bild: AFP

In einem Berufungsverfahren wegen des sexuellen Missbrauchs von Heimkindern hat das Landgericht im bayerischen Schweinfurt einen frÃ¼heren Hausmeister des Kinderheims zu zwei Jahren und fÃ¼nf Monaten GefÃ¤ngnis verurteilt.

In einem Berufungsverfahren wegen des sexuellen Missbrauchs von Heimkindern hat das Landgericht im bayerischen Schweinfurt einen frÃ¼heren Hausmeister des Kinderheims zu zwei Jahren und fÃ¼nf Monaten GefÃ¤ngnis verurteilt. Der 56-JÃ¤hrige sei des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern schuldig gesprochen worden, teilte eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mit.

Das StrafmaÃŸ fiel niedriger aus als das Urteil im ersten Verfahren vor dem Schweinfurter Amtsgericht, wo der Mann im Januar 2025 zu drei Jahren Haft verurteilt worden war. Die Taten soll der Mann vor mehr als 25 Jahren in einem Kinderheim im Landkreis Schweinfurt begangen haben. Er soll dabei Jungen im Alter zwischen elf und 15 Jahren missbraucht haben. Ein GroÃŸteil der Taten war bereits verjÃ¤hrt.

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