Politik

Schah-Sohn wird bei Berlin-Besuch nicht von Bundesregierung empfangen

  • AFP - 22. April 2026, 14:57 Uhr
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Reza Pahlavi
Bild: AFP

Der Sohn des letzten Schahs im Iran wird bei seinem Besuch in Berlin am Donnerstag nicht von Vertretern der Bundesregierung empfangen. Die Bundesregierung sehe 'keinen Anlass, mit ihm das GesprÃ¤ch zu suchen', sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius.

Der Sohn des letzten Schahs im Iran wird bei seinem Besuch in Berlin am Donnerstag nicht von Vertretern der Bundesregierung empfangen. Die Bundesregierung sehe "keinen Anlass, mit ihm das GesprÃ¤ch zu suchen", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch in Berlin. Der Schah-Sohn Reza Pahlavi sei "ein Privatmann, der natÃ¼rlich fÃ¼r eine Bewegung steht oder von einer Bewegung getragen wird". Die Erwartung der Bundesregierung sei, "dass das iranische Volk die freie Entscheidung hat, Ã¼ber seine FÃ¼hrung zu bestimmen".

Kornelius fÃ¼gte hinzu, die iranische Regierung sei trotz aller Vorbehalte nach wie vor ein Ansprechpartner fÃ¼r die Bundesregierung. Es gebe in der internationalen Politik immer wieder Situationen, in denen "man auch mit einem System, dem man keine Legitimation zubilligt, den Kontakt suchen muss, um einer internationalen Situation, einer Anspannung, einem Krieg, einen politischen Prozess entgegenzusetzen".

Ein Sprecher des AuswÃ¤rtigen Amts fÃ¼gte hinzu, Deutschland unterhalte immer noch diplomatische Kontakte mit dem Iran, die "im Rahmen des aktuell MÃ¶glichen" gepflegt wÃ¼rden. Zugleich stehe das AuswÃ¤rtige Amt "in stÃ¤ndigem Austausch mit der iranischen Zivilgesellschaft" aus Bereichen wie Menschenrechte, Wissenschaft und Kunst.Â 

Pahlavi wird bei seinem Besuch am Donnerstag aber mit AuÃŸenpolitikern des Bundestags zusammenkommen. Geplant ist ein Treffen mit dem Vorsitzenden des AuÃŸenausschusses, Armin Laschet (CDU), sowie Angeordneten weiterer Fraktionen, wie Laschets BÃ¼ro mitteilte. Empfangen werde Pahlavi als "bedeutender Vertreter der iranischen Oppositionsbewegung", hieÃŸ es weiter. Das geplante Treffen diene dem Austausch Ã¼ber die aktuelle politische Lage im Iran sowie Ã¼ber Perspektiven fÃ¼r die weitere Entwicklung des Landes.

Reza Pahlavi sieht seine Rolle nach eigenen Angaben als "einende nationale Figur". Teile der iranischen Opposition unterstÃ¼tzen Pahlavi, andere kritisieren ihn unter anderem wegen seiner UnterstÃ¼tzung Israels. Pahlavis Vater war 1979 als Schah gestÃ¼rzt worden und geflohen. Reza Pahlavi lebt heute in den USA im Exil.Â 

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