EU gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r Freigabe von Milliarden-Kredit fÃ¼r die Ukraine

Die Druschba-Pipeline in Ungarn

Nach einer monatelangen Blockade durch Ungarn haben die EU-LÃ¤nder der Freigabe des 90-Milliarden-Euro-Kredits an die Nach einer monatelangen Blockade durch Ungarn haben die EU-LÃ¤nder der Freigabe des 90-Milliarden-Euro-Kredits an die Ukraine zugestimmt.

Nach einer monatelangen Blockade durch Ungarn haben die EU-LÃ¤nder der Freigabe des 90-Milliarden-Euro-Kredits an die Ukraine zugestimmt. Die Botschafter aller 27 Mitgliedstaaten billigten am Mittwoch in BrÃ¼ssel die dafÃ¼r notwendige Anpassung des EU-Haushalts, wie eine Sprecherin der zyprischen EU-RatsprÃ¤sidentschaft mitteilte. Die Entscheidung muss nun in einem schriftlichen Verfahren von den EU-LÃ¤ndern abschlieÃŸend angenommen werden.Â



Die ungarische Regierung des prorussischen und EU-kritischen MinisterprÃ¤sidenten Viktor Orban hatte die Auszahlung des Kredits an die Ukraine seit Dezember blockiert. Als Grund fÃ¼r die Blockadehaltung fÃ¼hrte Orban den Streit um die durch die Ukraine verlaufende Druschba-Pipeline an, durch die normalerweise russisches Ã–l nach Ungarn und in die Slowakei flieÃŸt. Ukrainischen Angaben zufolge wurde die Leitung bei einem russischen Angriff im Januar beschÃ¤digt, die Lieferungen wurden gestoppt.



Verantwortliche aus dem ukrainischen Energiesektor verkÃ¼ndeten am Mittwoch, dass die Lieferungen russischen Ã–ls durch die Druschba-Pipeline in Richtung Ungarn und der Slowakei wieder aufgenommen worden seien. Kurz darauf kam die Zustimmung zur Darlehensfreigabe aus BrÃ¼ssel.



Die Frist fÃ¼r die schriftliche BestÃ¤tigung der Zustimmung betrÃ¤gt nach Angaben von EU-Diplomaten 24 Stunden. Es werde erwartet, dass das schriftliche Verfahren am Donnerstagnachmittag abgeschlossen sei, teilte die zyprische RatsprÃ¤sidentschaft mit.Â



Die Sprecherin erklÃ¤rte zudem, dass die Botschafter auch dem 20. Sanktionspaket gegen Russland zugestimmt hÃ¤tten. Dieses hatte Ungarn ebenfalls bisher blockiert. Auch diese Entscheidung muss noch schriftlich bestÃ¤tigt werden.