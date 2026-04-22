Hardt erwartet weitere Verhandlungen zwischen USA und Iran

JÃ¼rgen Hardt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der von US-PrÃ¤sident Donald Trump verlÃ¤ngerten Waffenruhe zwischen den USA und Iran rechnet der AuÃŸenexperte der Unionsfraktion, JÃ¼rgen Hardt (CDU), auch mit weiteren GesprÃ¤chen zwischen den Kriegsparteien.



"Ich rechne in nÃ¤chster Zeit mit einer Fortsetzung der Verhandlungen", sagte Hardt der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). Die VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe sei dafÃ¼r eine notwendige Voraussetzung. "Solange Verhandlungen laufen, sollten die Waffen schweigen."



Zugleich sagte der CDU-Politiker: "Die Herrscher in Teheran sollten ihr Blatt aber nicht Ã¼berreizen." Der Iran sei weiterhin fragil, "sowohl politisch als auch militÃ¤risch". Und der Iran kÃ¶nnte - ebenso wie die USA und Israel - wesentliche positive Verhandlungsergebnisse erzielen, die durch eine Fortsetzung der Kampfhandlungen nicht zu erreichen seien, sagte Hardt.

