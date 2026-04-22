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Bundeswehrverbandes hÃ¤lt neues FÃ¤higkeitsprofil fÃ¼r unzureichend

  • dts - 22. April 2026, 12:50 Uhr
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Bundeswehr-Soldaten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, AndrÃ© WÃ¼stner, hÃ¤lt das von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch prÃ¤sentierte FÃ¤higkeitsprofil der Bundeswehr fÃ¼r nicht ausreichend.

"Gut, dass wir endlich ein FÃ¤higkeitsprofil haben", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "In der Bundeswehr wartet man allerdings auf die von den Nato-Zusagen abgeleitete und von Boris Pistorius im letzten Jahr beauftrage Zielstruktur. Denn davon muss schon heute der Bedarf an Infrastruktur, Material und insbesondere Personal fÃ¼r die nÃ¤chsten Jahre abgeleitet und realisiert werden."

WÃ¼stner fÃ¼gte hinzu: "Der SACEuro (der militÃ¤rische Oberbefehlshaber der Nato) muss wissen, welche ManÃ¶verelemente er fÃ¼r seine Verteidigungsplanung ab wann zur VerfÃ¼gung hat. Die Inspekteure und Befehlshaber mÃ¼ssen wissen, in welchem Rahmen sie ihre Organisationsbereiche auf der Zeitachse strukturell ausgestalten kÃ¶nnen. Das Parlament muss (gemÃ¤ÃŸ Grundgesetz) wissen, fÃ¼r welche Zielstruktur der Bundeswehr Geld zur VerfÃ¼gung gestellt werden soll."

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