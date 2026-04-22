Frei hÃ¤lt Zeitplan fÃ¼r Gesundheitsreform fÃ¼r realistisch

Thorsten Frei am 21.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hÃ¤lt trotz Diskussionen innerhalb der Koalition am Zeitplan fÃ¼r die geplante Gesundheitsreform fest. "Ja, der ist extrem ambitioniert. Das wussten wir von Anfang an. Aber der ist zu halten", sagte Frei den Sendern RTL und ntv. "Da kommt es eben darauf an, dass man mit viel gutem Willen letztlich das Thema auch durchsteuert."



NatÃ¼rlich gebe es viele Gruppen mit unterschiedlichen Interessen, die jetzt geÃ¤uÃŸert wÃ¼rden, so Frei weiter. Das sei nichts AuÃŸergewÃ¶hnliches und auch nicht schlimm. "Aber Fakt ist: Wenn man fÃ¼r das nÃ¤chste Jahr Ã¼ber 15 Milliarden Euro einsparen muss, um die BeitrÃ¤ge in der Gesundheitsversorgung stabil zu halten, aufwachsend auf das Jahr 2030 dann 40 Milliarden Euro, dann schafft man es nur, wenn man alle Beteiligten im System auch entsprechend miteinbezieht." Das Entscheidende sei, dass alle Gruppen ihren Beitrag leisten mÃ¼ssten, so Frei weiter. "Das bedeutet, dass alle, die am Ende draufschauen, es auch als gerecht empfinden, weil nicht eine Gruppe Ã¼ber GebÃ¼hr belastet wird."



Zur Debatte Ã¼ber die Finanzierung der Gesundheitskosten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger sagte der Kanzleramtschef: "NatÃ¼rlich wÃ¤re es richtig, wenn dort ein hÃ¶herer Anteil aus den Steuermitteln in die Krankenversicherung ginge. Das stimmt. Auf der anderen Seite haben wir in der gesetzlichen Krankenversicherung im Grunde genommen niemanden, der genau den Betrag bezahlt, den er in Anspruch nimmt. Manche zahlen mehr, andere zahlen weniger. Es ist ein Solidarsystem." Das grundsÃ¤tzliche Problem, dass fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger genÃ¼gend Mittel aus Steuergeldern zur VerfÃ¼gung stehen, sei Ã¼ber Jahrzehnte hinweg nicht gelÃ¶st worden. "Ich fÃ¤nde es gut und schÃ¶n, wenn wir es lÃ¶sen kÃ¶nnten."



Die Summe von rund zwÃ¶lf Milliarden vollstÃ¤ndig aus dem Bundeshaushalt zu zahlen, hÃ¤lt Frei jedoch fÃ¼r unrealistisch. "Das ist unrealistisch, das muss man ganz offen sagen. Denn dieses Geld ist im Bundeshaushalt ja nicht vorhanden. Und ich will noch mal betonen: Das ist kein neues Problem, sondern das ist ein jahrzehntealtes Problem in der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen muss man, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wenn man den Eindruck erweckt, man kÃ¶nne das jetzt mit einem Handstreich erledigen."

