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Containerschiff vor dem Oman von iranischem Schnellboot beschossen

  • AFP - 22. April 2026, 08:42 Uhr
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Motorboot vor Tanker in der StraÃŸe von Hormus im Februar
Bild: AFP

Ein Containerschiff ist vor der KÃ¼ste des Omans britischen BehÃ¶rdenangaben zufolge von einem iranischen Schnellboot angegriffen worden. Das Schiff sei 'ohne vorherige Funkwarnung' beschossen worden, erklÃ¤rte die UKMTO am Mittwoch.

Ein Containerschiff ist vor der KÃ¼ste des Omans britischen BehÃ¶rdenangaben zufolge von einem iranischen Schnellboot beschossen worden. "Das Schiff wurde ohne vorherige Funkwarnung von einem Kanonenboot der StreitkrÃ¤fte der iranischen Revolutionsgarden" beschossen, erklÃ¤rte die britische BehÃ¶rde fÃ¼r maritime Sicherheit (UKMTO) am Mittwoch. Das Schiff habe "schwere SchÃ¤den" erlitten, die Besatzung sei jedoch "unversehrt".Â 

Der Vorfall ereignete sich laut UKMTO rund 15 Seemeilen nordÃ¶stlich der omanischen KÃ¼ste. Nach Angaben der Sicherheitsfirma Vanguard Tech handelt es sich um ein unter liberianischer Flagge fahrendes Schiff, "dem die Durchfahrt durch die StraÃŸe von Hormus genehmigt worden war".Â Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete jedoch, das Schiff habe "Warnungen der iranischen StreitkrÃ¤fte ignoriert".Â 

Die fÃ¼r den weltweiten Ã–lhandel strategisch wichtige Meerenge StraÃŸe von Hormus wird seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar durch Teheran weitestgehend blockiert. Die USA haben wiederum eine Blockade iranischer HÃ¤fen verhÃ¤ngt.

Bereits am Samstag hatten die Revolutionsgarden nach UKMTO-Angaben auf mindestens einen Ã–ltanker in der Region geschossen. Der jÃ¼ngste Angriff erfolgte kurz nachdem US-PrÃ¤sident Donald Trump am Dienstag eine Feuerpause im Iran-Krieg vorerst verlÃ¤ngert hatte. Zuvor hatte die iranische ArmeefÃ¼hrung die anhaltende Blockade iranischer HÃ¤fen durch die USA wiederholt scharf verurteilt und mit weiteren Angriffen auf Schiffe in der StraÃŸe von Hormus gedroht.Â 

Vor eineinhalb Wochen waren Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran unter Vermittlung Pakistans Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Iran-Krieges ergebnislos geblieben. Beide Seiten warfen sich unter anderem vor, gegen die am 8. April in Kraft getretene Feuerpause verstoÃŸen zu haben. Zudem ist die Blockade der StraÃŸe von Hormus ein Streitthema.

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