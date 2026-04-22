Niederlage fÃ¼r Trump: BÃ¼rger in Virginia stimmen fÃ¼r Neuzuschnitt von Wahlkreisen

WÃ¤hler in Arlington in Virginia

In einer schmerzlichen Niederlage fÃ¼r die Republikaner von US-PrÃ¤sident Donald Trump haben die BÃ¼rger im US-Bundesstaat Virginia in einem Referendum fÃ¼r einen Neuzuschnitt der Wahlkreise gestimmt.

In einer schmerzlichen Niederlage fÃ¼r die Republikaner von US-PrÃ¤sident Donald Trump haben die BÃ¼rger im US-Bundesstaat Virginia in einem Referendum fÃ¼r einen Neuzuschnitt der Wahlkreise gestimmt. Die WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler stimmten am Dienstag dafÃ¼r, dass die BehÃ¶rden die Wahlkreiskarte vor der nÃ¤chsten landesweiten Neufestlegung der Wahlkreise im Jahr 2030 neu zeichnen dÃ¼rfen. Das kÃ¶nnte den Demokraten des OstkÃ¼stenstaates vier zusÃ¤tzliche Sitze im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington einbringen.



Derzeit haben die Republikaner eine knappe Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus. Der Neuzuschnitt der Wahlkreise in Virgina kÃ¶nnte darÃ¼ber mitentscheiden, ob Trumps Arbeit in der zweiten HÃ¤lfte seiner aktuellen Amtszeit durch eine Mehrheit der Demokraten in der Kongresskammer erschwert wird.



Trump hatte die BÃ¼rger nach dem Ã–ffnen der Wahllokale in seinem Onlinedienst Truth Social in GroÃŸbuchstaben dazu aufgerufen, mit "Nein" zu stimmen, um das Land zu "retten".



Die Gouverneurin von Virginia von den Demokraten, Abigail Spanberger, begrÃ¼ÃŸte das Ergebnis des Referendums. "Die WÃ¤hler in Virginia haben gesprochen und heute Abend eine befristete MaÃŸnahme gebilligt, um einem PrÃ¤sidenten entgegenzutreten, der behauptet, er habe ein Recht auf mehr republikanische Sitze im Kongress", erklÃ¤rte sie.



Auch der frÃ¼here US-PrÃ¤sident Barack Obama begrÃ¼ÃŸte den Ausgang der Wahl. "Herzlichen GlÃ¼ckwunsch, Virginia!", erklÃ¤rte er im Onlinedienst X. Die Republikaner versuchten, die Zwischenwahlen zu ihren Gunsten zu verzerren, es sei ihnen jedoch noch nicht gelungen. "Danke, dass ihr uns zeigt, wie es aussieht, wenn man fÃ¼r unsere Demokratie einsteht und zurÃ¼ckschlÃ¤gt", fÃ¼gte der Ex-PrÃ¤sident der Demokraten hinzu.



Die Praxis des Wahlkreiszuschnitts aus politischen Motiven hat in den USA eine lange Tradition und sorgt immer wieder fÃ¼r Debatten. Bezeichnet wird das Vorgehen als "Gerrymandering". Die Neueinteilung der Wahlkreise folgt Ã¼blicherweise alle zehn Jahre nach einer VolkszÃ¤hlung; turnusgemÃ¤ÃŸ wÃ¤re dies 2030.Â



Allerdings drÃ¤ngte Trump im vergangenen Jahr von Republikanern gefÃ¼hrte Bundesstaaten dazu, die Wahlkreise neu zuzuschneiden, um die dÃ¼nne republikanische Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus zu schÃ¼tzen. Dies lÃ¶ste ein regelrechtes Wettrennen verschiedener Bundesstaaten aus. Virginia war vor den Zwischenwahlen eine der letzten groÃŸen Chancen der Demokraten, durch Neuzuschnitte der Wahlkreise Boden gutzumachen.