Politik

Niederlage fÃ¼r Trump: BÃ¼rger in Virginia stimmen fÃ¼r Neuzuschnitt von Wahlkreisen

  • AFP - 22. April 2026, 06:02 Uhr
Bild vergrößern: Niederlage fÃ¼r Trump: BÃ¼rger in Virginia stimmen fÃ¼r Neuzuschnitt von Wahlkreisen
WÃ¤hler in Arlington in Virginia
Bild: AFP

In einer schmerzlichen Niederlage fÃ¼r die Republikaner von US-PrÃ¤sident Donald Trump haben die BÃ¼rger im US-Bundesstaat Virginia in einem Referendum fÃ¼r einen Neuzuschnitt der Wahlkreise gestimmt.

In einer schmerzlichen Niederlage fÃ¼r die Republikaner von US-PrÃ¤sident Donald Trump haben die BÃ¼rger im US-Bundesstaat Virginia in einem Referendum fÃ¼r einen Neuzuschnitt der Wahlkreise gestimmt. Die WÃ¤hlerinnen und WÃ¤hler stimmten am Dienstag dafÃ¼r, dass die BehÃ¶rden die Wahlkreiskarte vor der nÃ¤chsten landesweiten Neufestlegung der Wahlkreise im Jahr 2030 neu zeichnen dÃ¼rfen. Das kÃ¶nnte den Demokraten des OstkÃ¼stenstaates vier zusÃ¤tzliche Sitze im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington einbringen.

Derzeit haben die Republikaner eine knappe Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus. Der Neuzuschnitt der Wahlkreise in Virgina kÃ¶nnte darÃ¼ber mitentscheiden, ob Trumps Arbeit in der zweiten HÃ¤lfte seiner aktuellen Amtszeit durch eine Mehrheit der Demokraten in der Kongresskammer erschwert wird.

Trump hatte die BÃ¼rger nach dem Ã–ffnen der Wahllokale in seinem Onlinedienst Truth Social in GroÃŸbuchstaben dazu aufgerufen, mit "Nein" zu stimmen, um das Land zu "retten".

Die Gouverneurin von Virginia von den Demokraten, Abigail Spanberger, begrÃ¼ÃŸte das Ergebnis des Referendums. "Die WÃ¤hler in Virginia haben gesprochen und heute Abend eine befristete MaÃŸnahme gebilligt, um einem PrÃ¤sidenten entgegenzutreten, der behauptet, er habe ein Recht auf mehr republikanische Sitze im Kongress", erklÃ¤rte sie.

Auch der frÃ¼here US-PrÃ¤sident Barack Obama begrÃ¼ÃŸte den Ausgang der Wahl. "Herzlichen GlÃ¼ckwunsch, Virginia!", erklÃ¤rte er im Onlinedienst X. Die Republikaner versuchten, die Zwischenwahlen zu ihren Gunsten zu verzerren, es sei ihnen jedoch noch nicht gelungen. "Danke, dass ihr uns zeigt, wie es aussieht, wenn man fÃ¼r unsere Demokratie einsteht und zurÃ¼ckschlÃ¤gt", fÃ¼gte der Ex-PrÃ¤sident der Demokraten hinzu.

Die Praxis des Wahlkreiszuschnitts aus politischen Motiven hat in den USA eine lange Tradition und sorgt immer wieder fÃ¼r Debatten. Bezeichnet wird das Vorgehen als "Gerrymandering". Die Neueinteilung der Wahlkreise folgt Ã¼blicherweise alle zehn Jahre nach einer VolkszÃ¤hlung; turnusgemÃ¤ÃŸ wÃ¤re dies 2030.Â 

Allerdings drÃ¤ngte Trump im vergangenen Jahr von Republikanern gefÃ¼hrte Bundesstaaten dazu, die Wahlkreise neu zuzuschneiden, um die dÃ¼nne republikanische Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus zu schÃ¼tzen. Dies lÃ¶ste ein regelrechtes Wettrennen verschiedener Bundesstaaten aus. Virginia war vor den Zwischenwahlen eine der letzten groÃŸen Chancen der Demokraten, durch Neuzuschnitte der Wahlkreise Boden gutzumachen.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Warken will mehr als eine Milliarde Euro bei Notaufnahmen der Kliniken sparen
    Warken will mehr als eine Milliarde Euro bei Notaufnahmen der Kliniken sparen

    Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will die Zahl der in den Rettungsstellen der KrankenhÃ¤user behandelten FÃ¤lle reduzieren und damit perspektivisch Ã¼ber eine

    Mehr
    Polizei: Zweiter Castortransport durch Nordrhein-Westfalen ohne ZwischenfÃ¤lle verlaufen
    Polizei: Zweiter Castortransport durch Nordrhein-Westfalen ohne ZwischenfÃ¤lle verlaufen

    Der zweite Castortransport durch Nordrhein-Westfalen von JÃ¼lich bei Aachen nach Ahaus in MÃ¼nsterland ist nach Angaben der Polizei ohne besondere ZwischenfÃ¤lle verlaufen. Der

    Mehr
    Paris: Mediatoren fÃ¼r Kampfjet-Projekt FCAS fordern zehn zusÃ¤zliche Tage fÃ¼r GesprÃ¤che
    Paris: Mediatoren fÃ¼r Kampfjet-Projekt FCAS fordern zehn zusÃ¤zliche Tage fÃ¼r GesprÃ¤che

    Die Mediatoren fÃ¼r das in Schwierigkeiten steckende deutsch-franzÃ¶sische Kampfjet-Projekt FCAS haben nach Angaben aus Paris zusÃ¤tzliche zehn Tage fÃ¼r ihre Vermittlungen

    Mehr
    AFP-Recherche: Plantagenholz aus Indonesien fÃ¼r
    AFP-Recherche: Plantagenholz aus Indonesien fÃ¼r "klimaneutrale" Verpackungen
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Unionsabgeordnete legen Konzept fÃ¼r Steuerreform vor
    Unionsabgeordnete legen Konzept fÃ¼r Steuerreform vor
    GrÃ¼ne wollen Hauskauf erleichtern
    GrÃ¼ne wollen Hauskauf erleichtern
    Studie: Zuwanderung in EU auf Rekordhoch
    Studie: Zuwanderung in EU auf Rekordhoch
    IP-Adressenspeicherung im Kabinett
    IP-Adressenspeicherung im Kabinett
    Trump verlÃ¤ngert vorerst Waffenruhe mit dem Iran
    Trump verlÃ¤ngert vorerst Waffenruhe mit dem Iran
    IS-Dokumente fÃ¼hren BKA-Ermittler zu Dutzenden Dschihadisten
    IS-Dokumente fÃ¼hren BKA-Ermittler zu Dutzenden Dschihadisten

    Top Meldungen

    Wirtschaftsministerin Reiche stellt FrÃ¼hjahrsprojektion der Bundesregierung vor
    Wirtschaftsministerin Reiche stellt FrÃ¼hjahrsprojektion der Bundesregierung vor

    Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) stellt am Mittwoch (14.15 Uhr) in der Bundespressekonferenz in Berlin die aktuelle Wachstumsprognose der Regierung vor. Die

    Mehr
    EU-Kommission stellt Strategie fÃ¼r Wege aus der Energiekrise vor
    EU-Kommission stellt Strategie fÃ¼r Wege aus der Energiekrise vor

    Die EU-Kommission will am Mittwoch ihre VorschlÃ¤ge fÃ¼r Wege aus der Energiekrise vorlegen. Dabei dÃ¼rfte es vor allem um eine bessere Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten

    Mehr
    Bundesregierung einigt sich auf Notfallreform
    Bundesregierung einigt sich auf Notfallreform

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich auf eine Reform der Notfallversorgung geeinigt. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts