Politik

Polizei: Zweiter Castortransport durch Nordrhein-Westfalen ohne ZwischenfÃ¤lle verlaufen

  • AFP - 22. April 2026, 05:13 Uhr
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CastorbehÃ¤lter in Zwischenlager Ahaus
Bild: AFP

Der zweite Castortransport durch Nordrhein-Westfalen von JÃ¼lich bei Aachen nach Ahaus in MÃ¼nsterland ist ohne besondere ZwischenfÃ¤lle verlaufen. Der Konvoi erreichte gegen 3.38 Uhr das Brennelemente-Zwischenlager Ahaus.

Der zweite Castortransport durch Nordrhein-Westfalen von JÃ¼lich bei Aachen nach Ahaus in MÃ¼nsterland ist nach Angaben der Polizei ohne besondere ZwischenfÃ¤lle verlaufen. Der mit einem GroÃŸeinsatz der Polizei zum Schutz der AtommÃ¼llbehÃ¤lter abgesicherte Konvoi erreichte gegen 3.38 Uhr das Brennelemente-Zwischenlager Ahaus, wie die Beamten in MÃ¼nster am Mittwochmorgen mitteilten.

Der Transport war am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr gestartet, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund von VerzÃ¶gerungen in den BetriebsablÃ¤ufen zur Vorbereitung des Transportes sei es zu einem spÃ¤teren Start als vorgesehen gekommen. Zu keinem Zeitpunkt sei hierdurch jedoch eine Gefahrenlage entstanden.

Bei der Polizei MÃ¼nster waren im Vorfeld vier Versammlungen angemeldet worden. An einer Demonstration in JÃ¼lich nahmen Polizeiangaben zufolge knapp 20 Personen teil. Zwei Demonstrationen in Ahaus verzeichneten insgesamt rund 180 Teilnehmer. Eine Versammlung in Bottrop bestand aus 15 Menschen. Die Versammlungen seien stÃ¶rungsfrei verlaufen, erklÃ¤rte die Polizei.

Auf der rund 170 StraÃŸenkilometer langen Strecke kam es der Polizei zufolge zu temporÃ¤ren Verkehrsbehinderungen. Diese seien jedoch so gering wie mÃ¶glich gehalten worden, auch durch den Transport der CastorbehÃ¤lter bei Nacht.

Ende MÃ¤rz war ein erster Castortransport von JÃ¼lich nach Ahaus bereits ohne besondere ZwischenfÃ¤lle verlaufen.

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