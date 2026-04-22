BehÃ¶rden: SchÃ¼tze an Touristenattraktion war von Massaker in Columbine inspiriert

EinsatzkrÃ¤fte tragen eine Leiche in TeotihuacÃ¡n

Der TÃ¤ter des tÃ¶dlichen Schusswaffenangriffs an einer der bekanntesten SehenswÃ¼rdigkeiten Mexikos war nach Angaben der mexikanischen BehÃ¶rden womÃ¶glich von dem Schulmassaker an der Columbine High School in den USA inspiriert gewesen.

Der TÃ¤ter des tÃ¶dlichen Schusswaffenangriffs an einer der bekanntesten SehenswÃ¼rdigkeiten Mexikos war nach Angaben der mexikanischen BehÃ¶rden womÃ¶glich von dem Schulmassaker an der Columbine High School in den USA inspiriert gewesen. In dem mutmaÃŸlichÂ dem SchÃ¼tzen gehÃ¶renden Rucksack seien unter anderem Schrift- und Bildmaterial gefunden worden, das "mit gewalttÃ¤tigen Ereignissen in Verbindung steht", die "im April 1999 in den USA stattgefunden haben", sagte der Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Mexiko, JosÃ© Luis Cervantes, am Dienstag auf einer Pressekonferenz.



Am 20. April 1999 hatten zwei schwarz gekleidete und vermummte Jugendliche an der Columbine High School in Littleton im Bundesstaat Colorado zwÃ¶lf MitschÃ¼ler und einen Lehrer erschossen. Danach nehmen sie sich das Leben. Mehrere andere AttentÃ¤ter in den USA nannten das berÃ¼hmte Massaker spÃ¤ter als Inspiration fÃ¼r ihre Angriffe.



Der Schusswaffenangriff am Montag, auf den Tag genau 27 Jahre nach dem Massaker in Columbine, hatte sich zur Mittagszeit in der bei Touristen sehr beliebten StÃ¤tte TeotihuacÃ¡n im Zentrum Mexikos ereignet. Der Angreifer erschoss dabei eine kanadische Touristin und nahm sich schlieÃŸlich das Leben. Insgesamt wurden zudem 13 Menschen verletzt: Sechs Menschen wurden BehÃ¶rdenangaben zufolge durch SchÃ¼sse verletzt und in einem Ã¶rtlichen Krankenhaus behandelt. Sieben weitere Menschen verletzten sich bei der Flucht vor den SchÃ¼ssen.



Eine US-Touristin, die den Angriff Ã¼berlebt hatte, sagte der mexikanischen Zeitung "Milenio", der SchÃ¼tze habe gesagt, dass am Montag der Jahrestag des Columbine-Massakers sei. Er habe auÃŸerdem gesagt, dass die Pyramide in vorkolonialer Zeit ein Ort fÃ¼r rituelle Opfer gewesen sei, sagte sie.



Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelte es sich um einen geplanten Angriff. Der VerdÃ¤chtige, ein 27-JÃ¤hriger, habe die archÃ¤ologische StÃ¤tte mehrfach vorab besucht, im Vorfeld in Hotels in der NÃ¤he Ã¼bernachtet "und von dort aus seine Gewalttaten geplant", sagte Cervantes.



Nach dem Vorfall forderte die mexikanische PrÃ¤sidentin Claudia Sheinbaum strengere Waffenkontrollen an Touristenorten in Mexiko. "Wir brauchen bessere Sicherheitsvorkehrungen, um sicherzustellen, dass niemand mit einer Schusswaffe eine archÃ¤ologische StÃ¤tte oder eine Touristenattraktion betreten kann", sagte sie. Am 11. Juni wird in Mexiko-Stadt das ErÃ¶ffnungsspiel der FuÃŸball-Weltmeisterschaft der MÃ¤nner ausgetragen.



Die Ruinen von TeotihuacÃ¡n, zu denen unter anderem die Mond- und die Sonnenpyramiden gehÃ¶ren, stammen aus derÂ vorkolonialen Zeit. Sie zÃ¤hlen zu den beliebtesten Touristenattraktionen in Mexiko. Im Jahr 2025 besuchten mehr als 1,8 Millionen Menschen die Anlage. Die rund 50 Kilometer von der Hauptstadt Mexiko-Stadt entfernt gelegene Anlage gehÃ¶rt zum Unesco-Weltkulturerbe.