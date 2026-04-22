EU-LÃ¤nder stimmen Ã¼ber Auszahlung des Milliarden-Kredits fÃ¼r die Ukraine ab

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Der ukrainische PrÃ¤sident Selenskyj spricht per Videoschaltung auf dem EU-Gipfel im MÃ¤rz

Die EU-LÃ¤nder stimmen Ã¼ber die Auszahlung des im Dezember beschlossenen 90-Milliarden-Kredits fÃ¼r die Ukraine ab. Die zyprische RatsprÃ¤sidentschaft hat den Tagesordnungspunkt auf die Agenda fÃ¼r das Botschaftertreffen gesetzt.