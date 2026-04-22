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EU-LÃ¤nder stimmen Ã¼ber Auszahlung des Milliarden-Kredits fÃ¼r die Ukraine ab

  • AFP - 22. April 2026, 04:01 Uhr
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Der ukrainische PrÃ¤sident Selenskyj spricht per Videoschaltung auf dem EU-Gipfel im MÃ¤rz
Bild: AFP

Die EU-LÃ¤nder stimmen Ã¼ber die Auszahlung des im Dezember beschlossenen 90-Milliarden-Kredits fÃ¼r die Ukraine ab. Die zyprische RatsprÃ¤sidentschaft hat den Tagesordnungspunkt auf die Agenda fÃ¼r das Botschaftertreffen gesetzt.

Die Botschafter der EU-LÃ¤nder stimmen am Mittwoch Ã¼ber die Auszahlung des im Dezember beschlossenen 90-Milliarden-Kredits fÃ¼r die Ukraine ab. Die zyprische RatsprÃ¤sidentschaft hat den Tagesordnungspunkt auf die Agenda fÃ¼r das Botschaftertreffen am Mittwoch gesetzt. Um die fÃ¼r die Auszahlung notwendige Anpassung des EU-Haushalts zu beschlieÃŸen, mÃ¼ssen alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen.Â 

Bisher hatte Ungarn die Freigabe des Geldes im Streit mit der Ukraine um russische Ã–llieferungen durch die Druschba-Pipeline blockiert. Die AnkÃ¼ndigung der Abstimmung nÃ¤hrt jedoch in BrÃ¼ssel die Hoffnung, dass Budapest seine bisherige Blockade aufgeben wird. "Wir erwarten einige positive Entscheidungen", sagte die EU-AuÃŸenbeauftragte Kaja Kallas am Dienstag mit Verweis auf das Botschaftertreffen. Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj erklÃ¤rte am Dienstag, die Druschba-Pipeline sei repariert, so dass die Ã–llieferungen in die EU wieder aufgenommen werden kÃ¶nnten.Â 

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