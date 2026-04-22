FlÃ¼chtlinge aus Afghanistan 2021 am Flughafen Doha

Afghanischen OrtskrÃ¤ften soll einem US-Aktivisten zufolge von der US-Regierung angeboten werden, nach Afghanistan zurÃ¼ckzukehren oder in die kriegsgebeutelte Demokratische Republik Kongo umzusiedeln.

Afghanischen OrtskrÃ¤ften soll einem US-Aktivisten zufolge von der US-Regierung angeboten werden, nach Afghanistan zurÃ¼ckzukehren oder in die kriegsgebeutelte Demokratische Republik Kongo umzusiedeln. Er sei darÃ¼ber informiert worden, dass mehr als 1100 auf einem ehemaligen US-StÃ¼tzpunkt in Katar festsitzende Afghanen vor diese Wahl gestellt werden wÃ¼rden, erklÃ¤rte der ehemalige US-MilitÃ¤r und Leiter der Nichtregierungsorganisation AfghanEvac, Shawn VanDiver, am Dienstag.



Die ehemaligen VerbÃ¼ndeten der US-Armee in Afghanistan befinden sich fÃ¼r die Vorbereitung auf eine Auswanderung in die USA in dem Lager auf dem ehemaligen US-StÃ¼tzpunkt as-Sailijah in Katar. Die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte jedoch eine Frist bis zum 31. MÃ¤rz gesetzt, um das Lager zu schlieÃŸen. Nach einem tÃ¶dlichen Angriff einer frÃ¼heren afghanischen Ortskraft auf Mitglieder der US-Nationalgarde in Washington im vergangenen Jahr setzte die US-Regierung die Bearbeitung von AsylantrÃ¤gen fÃ¼r Afghanen aus.



VanDiver verurteilte die PlÃ¤ne zur Umsiedlung der Afghanen in den Kongo, wo regelmÃ¤ÃŸige Konflikte unter anderem mit dem Nachbarland Ruanda ebenfalls eine FlÃ¼chtlingskrise ausgelÃ¶st haben. "Man verlegt keine gesicherten VerbÃ¼ndeten aus Kriegszeiten, von denen mehr als 400 Kinder sind, aus US-Gewahrsam in ein Land, das sich mitten in seinem eigenen Zusammenbruch befindet", erklÃ¤rte der Leiter von AfghanEvac. Er rechne damit, dass die meisten der Afghanen die Umsiedlungen in den Kongo ablehnen wÃ¼rden. "Der Regierung ist das bewusst. Genau darum geht es", erklÃ¤rte er. Auf diese Weise sollen die Menschen VanDiver zufolge gezwungen werden, nach Afghanistan zurÃ¼ckzukehren.



Das US-AuÃŸenministerium wollte nicht bestÃ¤tigen, dass die Demokratische Republik Kongo als Ziel ins Auge gefasst worden sei, erklÃ¤rte jedoch, die US-Regierung prÃ¼ften eine "freiwillige Neuansiedlung" aus dem Lager in Katar. "Die Verlegung der Menschen in ein Drittland ist eine positive LÃ¶sung, die diesen verbliebenen Menschen Sicherheit bietet, um ein neues Leben auÃŸerhalb Afghanistans zu beginnen, und zugleich die Sicherheit des amerikanischen Volkes gewÃ¤hrleistet", erklÃ¤rte ein Sprecher des AuÃŸenministeriums.



Ein US-Senator fÃ¼r die Demokraten, Tim Kaine, erklÃ¤rte, es wÃ¤re "wahnsinnig", afghanische VerbÃ¼ndete der US-Armee in den Kongo zu schicken. "Wir haben diesen Afghanen zugesagt, dass wir ihre Sicherheit garantieren wÃ¼rden, nachdem sie uns geholfen haben", erklÃ¤rte er. "Wir sind verpflichtet, unser Versprechen einzulÃ¶sen, weil es das Richtige ist und weil ein Wortbruch es kÃ¼nftig nur erschweren wÃ¼rde, die Art von Partnerschaften aufzubauen, die wir mÃ¶glicherweise zur Wahrung unserer nationalen Sicherheit brauchen."



Den afghanischen OrtskrÃ¤ften droht in ihrem Heimatland Verfolgung durch die radikalislamischen Taliban fÃ¼r ihre Zusammenarbeit mit den USA. Nach jahrelanger westlicher MilitÃ¤rprÃ¤senz hatten die Taliban im August 2021 die Macht in Afghanistan zurÃ¼ckerobert und ein sogenanntes islamisches Emirat ausgerufen. Seither setzen sie ihre strenge Auslegung des Islam mit drakonischen Gesetzen durch.