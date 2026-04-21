Politik

EU: Plan zur Elektrifizierung von Firmenflotten droht zu scheitern

  • dts - 21. April 2026, 18:41 Uhr
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Autoproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Plan der EU-Kommission, Unternehmensflotten schneller zu elektrifizieren, steht auf der Kippe. Im EuropÃ¤ischen Rat zeichnet sich derzeit keine Mehrheit fÃ¼r den Vorschlag ab, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Diplomaten- und Industriekreise.

Demnach formieren sich mehrere Mitgliedstaaten, angefÃ¼hrt von Polen, aktiv dagegen. Zuvor hatte die Bundesregierung die PlÃ¤ne klar abgelehnt.

Polen hat demnach gemeinsam mit Italien, Tschechien, RumÃ¤nien, Griechenland und der Slowakei eine Allianz gegen den Vorschlag geschmiedet. Sie fordern statt verbindlicher Vorgaben einen Rahmen mit Anreizen und weniger BÃ¼rokratie. Kritisch sehen sie auÃŸerdem die Folgen fÃ¼r kleine und mittlere Unternehmen.

Entscheidend ist die deutsche Position: Mit dem Nein der Bundesregierung ist eine qualifizierte Mehrheit kaum erreichbar. Insidern zufolge kÃ¶nnte die RatsprÃ¤sidentschaft das Dossier daher vorerst von der Agenda nehmen. Damit droht ein zentrales Klimavorhaben faktisch zu scheitern. Firmenwagen machen rund 60 Prozent aller Neuzulassungen in der EU aus und gelten als zentraler Hebel fÃ¼r die Verkehrswende.

Die Initiative zur Dekarbonisierung von Unternehmensfahrzeugen ist Teil eines Kompromissvorschlags der EU-Kommission zur Abkehr von den bisherigen Regelungen fÃ¼r ein Verbrenner-Aus: Zum einen sollten die Flottengrenzwerte fÃ¼r Hersteller gelockert werden, sodass der CO2-AusstoÃŸ von Neuwagen-Flotten bis 2035 nur noch um 90 Prozent gesenkt werden muss. Zum anderen sollten neue verbindliche Ziele fÃ¼r die Dekarbonisierung von Firmenflotten eingefÃ¼hrt werden.

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