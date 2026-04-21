BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Plan der EU-Kommission, Unternehmensflotten schneller zu elektrifizieren, steht auf der Kippe. Im EuropÃ¤ischen Rat zeichnet sich derzeit keine Mehrheit fÃ¼r den Vorschlag ab, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Diplomaten- und Industriekreise.
Demnach formieren sich mehrere Mitgliedstaaten, angefÃ¼hrt von Polen, aktiv dagegen. Zuvor hatte die Bundesregierung die PlÃ¤ne klar abgelehnt.
Polen hat demnach gemeinsam mit Italien, Tschechien, RumÃ¤nien, Griechenland und der Slowakei eine Allianz gegen den Vorschlag geschmiedet. Sie fordern statt verbindlicher Vorgaben einen Rahmen mit Anreizen und weniger BÃ¼rokratie. Kritisch sehen sie auÃŸerdem die Folgen fÃ¼r kleine und mittlere Unternehmen.
Entscheidend ist die deutsche Position: Mit dem Nein der Bundesregierung ist eine qualifizierte Mehrheit kaum erreichbar. Insidern zufolge kÃ¶nnte die RatsprÃ¤sidentschaft das Dossier daher vorerst von der Agenda nehmen. Damit droht ein zentrales Klimavorhaben faktisch zu scheitern. Firmenwagen machen rund 60 Prozent aller Neuzulassungen in der EU aus und gelten als zentraler Hebel fÃ¼r die Verkehrswende.
Die Initiative zur Dekarbonisierung von Unternehmensfahrzeugen ist Teil eines Kompromissvorschlags der EU-Kommission zur Abkehr von den bisherigen Regelungen fÃ¼r ein Verbrenner-Aus: Zum einen sollten die Flottengrenzwerte fÃ¼r Hersteller gelockert werden, sodass der CO2-AusstoÃŸ von Neuwagen-Flotten bis 2035 nur noch um 90 Prozent gesenkt werden muss. Zum anderen sollten neue verbindliche Ziele fÃ¼r die Dekarbonisierung von Firmenflotten eingefÃ¼hrt werden.
Politik
EU: Plan zur Elektrifizierung von Firmenflotten droht zu scheitern
- dts - 21. April 2026, 18:41 Uhr
.
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der Plan der EU-Kommission, Unternehmensflotten schneller zu elektrifizieren, steht auf der Kippe. Im EuropÃ¤ischen Rat zeichnet sich derzeit keine Mehrheit fÃ¼r den Vorschlag ab, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Diplomaten- und Industriekreise.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die AfD treibt den Aufbau einer europÃ¤ischen Stiftung voran. Wie der "Spiegel" berichtet, stehen der "Sovereignty Foundation" fÃ¼r das Jahr 2026Mehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Eine Delegation der EuropÃ¤ischen Kommission hat am Freitag und Samstag in Budapest technische GesprÃ¤che mit Vertretern der kÃ¼nftigenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r (CSU) hat fÃ¼r Deutschland den Anspruch bekrÃ¤ftigt, den ersten europÃ¤ischen Astronauten zum Mond zuMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Gesellschaft fÃ¼r Schmerzmedizin (DGS) hat die geplanten KÃ¼rzungen im Gesundheitssystem scharf kritisiert. Die vorgesehenenMehr
Cambridge (dts Nachrichtenagentur) - Der britische Hersteller Astra Zeneca hat vor mÃ¶glichen Folgen der KÃ¼rzungen im deutschen Gesundheitssystem gewarnt. Man kÃ¶nne ab demMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der hohen Energie- und Benzinpreise spricht sich eine deutliche Mehrheit der BundesbÃ¼rger weiterhin fÃ¼r staatliche Eingriffe zurMehr