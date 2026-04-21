Brennpunkte

Bericht: CDU-Politiker Laschet bricht sich bei Unfall mit E-Scooter Schulter

  • AFP - 21. April 2026, 17:05 Uhr
Bild vergrößern: Bericht: CDU-Politiker Laschet bricht sich bei Unfall mit E-Scooter Schulter
Armin Laschet
Bild: AFP

Der CDU-AuÃŸenpolitiker Armin Laschet hat sich bei einem Unfall mit dem E-Scooter die Schulter gebrochen. Das bestÃ¤tigte der 65-JÃ¤hrige RTL, wie der Sender auf der Webseite schrieb. Ihm gehe es 'den UmstÃ¤nden entsprechend gut', wurde Laschet zitiert.

Der CDU-AuÃŸenpolitiker Armin Laschet hat sich bei einem Unfall mit einem E-Scooter die Schulter gebrochen. Das bestÃ¤tigte der 65-JÃ¤hrige RTL, wie der Sender am Dienstag auf seiner Webseite schrieb. Ihm gehe es "den UmstÃ¤nden entsprechend gut", wurde der Bundestagsabgeordnete zitiert. Er liege nicht im Krankenhaus. Auf einem Foto, das am Wochenende auf Laschets Instagram-Kanal verÃ¶ffentlicht wurde, ist der CDU-Bundestagsabgeordnete mit einer Armschlinge zu sehen.

Dass Laschet in Berlin gern mit E-Scootern unterwegs ist, ist bekannt. Im vergangenen Jahr berichtete er in einem Podcast, dass er damit regelmÃ¤ÃŸig zum Bundestag fahre. Bereits mehrmals sei er dabei fÃ¼r Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gehalten worden, sagte Laschet damals.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Zahl politisch motivierter Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf Rekordhoch
    Zahl politisch motivierter Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern weiter auf Rekordhoch

    Die Zahl politisch motivierter Straftaten in Mecklenburg-Vorpommern bewegt sich weiter auf Rekordniveau. 2025 nahm die Zahl der erfassten FÃ¤lle im Vergleich zum Vorjahr 2024

    Mehr
    61-JÃ¤hriger stirbt bei Arbeitsunfall in nordrhein-westfÃ¤lischem Metallwerk
    61-JÃ¤hriger stirbt bei Arbeitsunfall in nordrhein-westfÃ¤lischem Metallwerk

    In Nordrhein-Westfalen ist ein Mann bei einem Arbeitsunfall in einem Metallwerk ums Leben gekommen. Der 61-JÃ¤hrige sei in dem Schmelz- und GieÃŸbetrieb in Unna mit dem Schleifen

    Mehr
    Fast vier Jahre Haft fÃ¼r Steuerhinterziehung mit Luxusautos in Stuttgart
    Fast vier Jahre Haft fÃ¼r Steuerhinterziehung mit Luxusautos in Stuttgart

    Wegen Steuerhinterziehung in MillionenhÃ¶he beim Handel mit Luxusautos hat das Landgericht Stuttgart einen 47-JÃ¤hrigen zu drei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. Der Mann

    Mehr
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Russland und Nordkorea feiern Bau der ersten gemeinsamen StraÃŸenbrÃ¼cke
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Milliarden auf vergessenen Konten: GroÃŸer Zuspruch fÃ¼r gemeinnÃ¼tzigen Fonds
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Neue Metrolinie in Lissabon: EU-Kommission wirft chinesischen Zulieferer raus
    Trumps Fed-Chef-Kandidat will Einsatz fÃ¼r UnabhÃ¤ngigkeit von Notenbank bekrÃ¤ftigen
    Trumps Fed-Chef-Kandidat will Einsatz fÃ¼r UnabhÃ¤ngigkeit von Notenbank bekrÃ¤ftigen
    Papst Leo XIV. ruft bei Besuch in Ã„quatorialguinea zu
    Papst Leo XIV. ruft bei Besuch in Ã„quatorialguinea zu "Recht" und "Gerechtigkeit" auf
    Bericht: Regierung lÃ¶st Blockade bei EEG-Novelle und Netzpaket
    Bericht: Regierung lÃ¶st Blockade bei EEG-Novelle und Netzpaket
    Selenskyj: Reparatur von Druschba-Pipeline nach Europa abgeschlossen
    Selenskyj: Reparatur von Druschba-Pipeline nach Europa abgeschlossen
    Schmerzmediziner kritisierten geplante SparmaÃŸnahmen scharf
    Schmerzmediziner kritisierten geplante SparmaÃŸnahmen scharf
    Prozess mit Mafiabezug in Stuttgart: Haftstrafe fÃ¼r Verkauf geklauter Lebensmittel
    Prozess mit Mafiabezug in Stuttgart: Haftstrafe fÃ¼r Verkauf geklauter Lebensmittel
    Kandidaten fÃ¼r Amt des UN-GeneralsekretÃ¤rs stellen sich in New York vor
    Kandidaten fÃ¼r Amt des UN-GeneralsekretÃ¤rs stellen sich in New York vor

    Top Meldungen

    Astra Zeneca kritisiert geplante KÃ¼rzungen im Gesundheitssystem
    Astra Zeneca kritisiert geplante KÃ¼rzungen im Gesundheitssystem

    Cambridge (dts Nachrichtenagentur) - Der britische Hersteller Astra Zeneca hat vor mÃ¶glichen Folgen der KÃ¼rzungen im deutschen Gesundheitssystem gewarnt. Man kÃ¶nne ab dem

    Mehr
    Umfrage: Klare Mehrheit fÃ¼r staatliche Entlastung
    Umfrage: Klare Mehrheit fÃ¼r staatliche Entlastung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der hohen Energie- und Benzinpreise spricht sich eine deutliche Mehrheit der BundesbÃ¼rger weiterhin fÃ¼r staatliche Eingriffe zur

    Mehr
    EU-Kommissar: EU will verstÃ¤rkt Kerosin aus den USA kaufen
    EU-Kommissar: EU will verstÃ¤rkt Kerosin aus den USA kaufen

    Angesichts von Warnungen vor EngpÃ¤ssen hat EU-Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas eine verstÃ¤rkte Beschaffung von Kerosin aus den USA ins Spiel gebracht. "Wir arbeiten

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts