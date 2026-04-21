Bericht: CDU-Politiker Laschet bricht sich bei Unfall mit E-Scooter Schulter

Armin Laschet

Der CDU-AuÃŸenpolitiker Armin Laschet hat sich bei einem Unfall mit dem E-Scooter die Schulter gebrochen. Das bestÃ¤tigte der 65-JÃ¤hrige RTL, wie der Sender auf der Webseite schrieb. Ihm gehe es 'den UmstÃ¤nden entsprechend gut', wurde Laschet zitiert.

Der CDU-AuÃŸenpolitiker Armin Laschet hat sich bei einem Unfall mit einem E-Scooter die Schulter gebrochen. Das bestÃ¤tigte der 65-JÃ¤hrige RTL, wie der Sender am Dienstag auf seiner Webseite schrieb. Ihm gehe es "den UmstÃ¤nden entsprechend gut", wurde der Bundestagsabgeordnete zitiert. Er liege nicht im Krankenhaus. Auf einem Foto, das am Wochenende auf Laschets Instagram-Kanal verÃ¶ffentlicht wurde, ist der CDU-Bundestagsabgeordnete mit einer Armschlinge zu sehen.



Dass Laschet in Berlin gern mit E-Scootern unterwegs ist, ist bekannt. Im vergangenen Jahr berichtete er in einem Podcast, dass er damit regelmÃ¤ÃŸig zum Bundestag fahre. Bereits mehrmals sei er dabei fÃ¼r Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gehalten worden, sagte Laschet damals.