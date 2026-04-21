DemokratiepÃ¤dagogen kritisieren Priens Umbau von "Demokratie leben"

Karin Prien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Partnerorganisationen des "BÃ¼ndnis Bildung fÃ¼r eine demokratische Gesellschaft" haben den von Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) geplanten Umbau des FÃ¶rderprogramms "Demokratie leben" scharf kritisiert. LangjÃ¤hrige Expertise werde ohne Evaluationsgrundlage nicht anerkannt und die Demokratiebildung folglich geschwÃ¤cht, kritisieren die zivilgesellschaftlichen Organisationen in einer gemeinsamen ErklÃ¤rung.



"KursÃ¤nderungen, die vorgenommen werden, ohne die Ergebnisse der noch laufenden wissenschaftlichen Evaluation abzuwarten, sind nicht nachvollziehbar", erklÃ¤rte Lena Kahle, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin der Deutschen Gesellschaft fÃ¼r DemokratiepÃ¤dagogik. "Die fachliche Expertise der TrÃ¤ger muss in die Ausarbeitung der neuen FÃ¶rderrichtlinien einbezogen werden, anstatt diese vorschnell zu verwerfen. Eine Bildung fÃ¼r Demokratie muss transparent und in Partnerschaft mit der Zivilgesellschaft entwickelt werden."



Programme der Demokratiebildung mÃ¼ssten "lÃ¤ngerfristig geplant sein, um nachhaltig und verlÃ¤sslich wirken zu kÃ¶nnen", sagte Jasmine Gebhard, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrerin des Vereins "Makista - Bildung fÃ¼r Kinderrechte und Demokratie". Der kurzfristige Strategiewechsel schwÃ¤che nicht nur fÃ¼r Regelstrukturen zugÃ¤ngliche Expertise, sondern erschÃ¼ttere Vertrauen in staatliche Institutionen, wenn Angebote in Kitas, Schulen und Kommunen unvermittelt wegfallen. "Dies lenkt gegen die BemÃ¼hungen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stÃ¤rken, die Identifikation mit der Demokratie zu fÃ¶rdern und Rechtsextremismus, Antisemitismus und Islamismus vorzubeugen", sagte sie. Das Misstrauen, das hier gegenÃ¼ber denjenigen zum Ausdruck gebracht werde, die sich fÃ¼r eine starke Demokratie engagieren, strahle auf die Demokratie als Lebensform und die ihr zugrundeliegenden Werte aus.

