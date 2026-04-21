In einem Prozess mit Bezug zur italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta hat das Landgericht Stuttgart einen 65-JÃ¤hrigen wegen des Verkaufs von geklauten Lebensmitteln im groÃŸen Stil zu fÃ¼nf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde der Mann zudem wegen der UnterstÃ¼tzung einer kriminellen Vereinigung im Ausland und Steuerhinterziehung, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Demnach ordnete das Gericht die Einziehung vom knapp 333.000 Euro an TatertÃ¤gen an.
Die zustÃ¤ndige Kammer sah es als erwiesen an, dass sich der 65-JÃ¤hrige ab 2020 mit weiteren Menschen zu einer Bande zusammengeschlossen hatte, um Lebensmittel bei italienischen Unternehmen zu bestellen, ohne sie zu bezahlen. Bis 2021 gaben sich die Bandenmitglieder als Verantwortliche von deutschen Unternehmen aus und gaben Bestellungen auf.
An der Adresse einer nicht existierenden Firma in Fellbach holten der Mann und seine Komplizen die Lebensmittel ab und verkauften sie Ã¼ber ein GroÃŸhandelsunternehmen an Gastronomiebetriebe im Raum Stuttgart weiter. Faktischer GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des GroÃŸhandelsunternehmens war der 65-JÃ¤hrige. Das eingenommene Geld ging teilweise an den 'Ndrangheta-Clan Farao-Marincola.
Brennpunkte
Prozess mit Mafiabezug in Stuttgart: Haftstrafe fÃ¼r Verkauf geklauter Lebensmittel
- AFP - 21. April 2026, 15:52 Uhr
In einem Prozess mit Bezug zur italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta hat das Landgericht Stuttgart einen 65-JÃ¤hrigen wegen des Verkaufs von geklauten Lebensmitteln im groÃŸen Stil zu fÃ¼nf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.
In einem Prozess mit Bezug zur italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta hat das Landgericht Stuttgart einen 65-JÃ¤hrigen wegen des Verkaufs von geklauten Lebensmitteln im groÃŸen Stil zu fÃ¼nf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Schuldig gesprochen wurde der Mann zudem wegen der UnterstÃ¼tzung einer kriminellen Vereinigung im Ausland und Steuerhinterziehung, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Demnach ordnete das Gericht die Einziehung vom knapp 333.000 Euro an TatertÃ¤gen an.
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