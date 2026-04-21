Kandidaten fÃ¼r Amt des UN-GeneralsekretÃ¤rs stellen sich in New York vor

Die Vereinten Nationen suchen einen Nachfolger fÃ¼r Guterres

Am Sitz der Vereinten Nationen in New York stellen sich ab Dienstag die vier Kandidaten fÃ¼r die Nachfolge von UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres vor. Dazu gehÃ¶ren Chiles Ex-PrÃ¤sidentin Michelle Bachelet und der argentinische IAEA-Chef Rafael Grossi.

Am Sitz der Vereinten Nationen in New York stellen sich ab Dienstag die vier Kandidaten fÃ¼r die Nachfolge von UN-GeneralsekretÃ¤r AntÃ³nio Guterres vor. Chiles Ex-PrÃ¤sidentin Michelle Bachelet, der argentinische IAEA-Chef Rafael Grossi, Costa Ricas frÃ¼here VizeprÃ¤sidentin Rebeca Grynspan und Senegals Ex-PrÃ¤sident Macky Sall werden bis Mittwoch jeweils drei Stunden die Fragen von Vertretern der 193 UN-Mitgliedstaaten sowie von Nichtregierungsorganisationen beantworten. Guterres' zweite Amtszeit endet am 31. Dezember.



Viele LÃ¤nder sprechen sich nach bislang ausschlieÃŸlich mÃ¤nnlichen UN-GeneralsekretÃ¤ren fÃ¼r eine Frau an der Spitze der Vereinten Nationen aus. Bei der Entscheidung, wer Guterres ablÃ¶st, spielen die fÃ¼nf stÃ¤ndigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats USA, China, Russland, GroÃŸbritannien und Frankreich die entscheidende Rolle. Sie kÃ¶nnen Kandidaten jeweils mit ihrem Veto verhindern.Â



Der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz, stellte im Vorfeld klar, dass die nÃ¤chste UN-GeneralsekretÃ¤rin oder der nÃ¤chste UN-GeneralsekretÃ¤r mit den "amerikanischen Werten und Interessen" Ã¼bereinstimmen mÃ¼sse. AuÃŸerdem wÃ¼rden die Vereinigten Staaten nicht zwingend jemanden aus Lateinamerika unterstÃ¼tzen - auch wenn den Gepflogenheiten entsprechend die kÃ¼nftige UN-GeneralsekretÃ¤rin oder der kÃ¼nftige GeneralsekretÃ¤r aus dieser Region kommen mÃ¼sste.



Der 65-jÃ¤hrige Argentinier Rafael Grossi kann als seit 2019 amtierender Chef der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEA) auf seine Erfahrung in der internationalen Diplomatie verweisen. So musste er sich um heikle Angelegenheiten wie die ÃœberprÃ¼fung des iranischen Atomprogramms und die Sicherung des von Russland besetzten ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja kÃ¼mmern. Grossi will eigenen Angaben zufolge, dass die UNO "zu ihren GrÃ¼ndungsversprechen zurÃ¼ckkehrt - die Menschheit von der GeiÃŸel des Krieges zu befreien".



Die 74-jÃ¤hrige Bachelet genieÃŸt unter anderem wegen ihres Widerstands gegen Chiles Diktator Augusto Pinochet Ansehen. 2006 wurde sie als erste Frau zum Staatsoberhaupt ihres Landes gewÃ¤hlt. 2010 Ã¼bernahm sie die Leitung von UN Women, der neuen UN-Organisation fÃ¼r die Gleichberechtigung von Frauen.Â 2018 Ã¼bernahm die Chilenin den Posten der UN-Menschenrechtskommissarin und brachte in dieser Rolle einige LÃ¤nder wie etwa China gegen sich auf. Bachelets Kandidatur wird von den linksgerichteten Regierungen Mexikos und Brasiliens unterstÃ¼tzt, nicht aber von Chiles neuer ultrarechter Regierung.



Deutlich weniger bekannt ist Grynspan, welche die UN-Organisation fÃ¼r Handel und Entwicklung (UNCTAD) leitet. Als solche war die Costaricanerin maÃŸgeblich am Abkommen zwischen den Kriegsgegnern Russland und Ukraine fÃ¼r Getreidelieferungen Ã¼ber das Schwarze Meer beteiligt. Als Kind von Holocaust-Ãœberlebenden betont die 70-JÃ¤hrige die Bedeutung der UN-Charta als Dokument gegen "die Gefahren von Entmenschlichung, Misstrauen und Zersplitterung".



Der Senegalese Sall ist der einzige Kandidat, der nicht aus Lateinamerika stammt. Bei seiner Kandidatur betont der 64-JÃ¤hrige den Zusammenhang zwischen Frieden und Entwicklung. Vorgeschlagen wurde Sall von Burundi, dem derzeitigen Vorsitzenden der Afrikanischen Union (AU). Er wird aber weder von der AU selbst unterstÃ¼tzt - 20 der 55 Mitglieder sind gegen ihn - noch von seinem Heimatland. Die senegalesischen BehÃ¶rden machen Sall fÃ¼r die gewaltsame Niederschlagung politischer Proteste in den Jahren 2021 bis 2024 verantwortlich.