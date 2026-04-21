Sachsen: GroÃŸeinsatz gegen illegale Schleusungen - mehr als 50 Durchsuchungen

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Mit einem GroÃŸeinsatz ist die Bundespolizei in Sachsen gegen illegale Schleusungen von AuslÃ¤ndern vorgegangen. Zahlreiche syrische TatverdÃ¤chtige aus Leipzig sollen anderen Syrern ihre Dokumente fÃ¼r di unerlaubte Einreise Ã¼berlassen haben.

Mit einem GroÃŸeinsatz ist die Bundespolizei in Sachsen gegen illegale Schleusungen von AuslÃ¤ndern vorgegangen. Zahlreiche syrische TatverdÃ¤chtige aus Leipzig sollen anderen Syrern ihre Dokumente und Aufenthaltstitel fÃ¼r die unerlaubte Einreise Ã¼berlassen haben, wie die zustÃ¤ndige Bundespolizeiinspektion in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt am Dienstag mitteilte.



In und um Leipzig, unter anderem auch in Borna, Eilenburg und Oschatz, wurden mehr als 50 Wohn- und GeschÃ¤ftsrÃ¤ume durchsucht. Etwa tausend KrÃ¤fte der Bundespolizei waren im Einsatz. Die Ermittlungen richten sich den Angaben zufolge gegen syrische StaatsangehÃ¶rige im Alter zwischen 20 und 57 Jahren. Ãœberwiegend sollen sie anderen ihre Dokumente fÃ¼r die illegale Einreise Ã¼berlassen haben. Einige sind aber auch verdÃ¤chtig, anderen bei der Organisation der Schleusungen geholfen zu haben.



Bei den Durchsuchungen wurden zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt, darunter Mobiltelefone, Reisedokumente, Aufenthaltstitel, Passfotos, Unterlagen Ã¼ber Flugbuchungen, Bankunterlagen sowie mindestens 93.000 Euro Bargeld. AuÃŸerdem wurden demnach VerstÃ¶ÃŸe gegen das BetÃ¤ubungsmittel- und Sprengstoffgesetz festgestellt. 44 Beschuldigte wurden erkennungsdienstlich behandelt.



Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Leipzig ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts des Missbrauchs von Ausweispapieren, der unerlaubten Einreise und des Einschleusens von AuslÃ¤ndern. Viele der FÃ¤lle flogen demnach durch sogenannte Dokumenten- und Visumberater der Bundespolizei an verschiedenen FlughÃ¤fen im Nahen Osten auf und konnten vereitelt werden. Dadurch kamen auch die Ermittlungen in Gang.



Ob das PhÃ¤nomen dem regionalen Clanmilieu zuzuordnen sei, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen, hieÃŸ es. Bei manchen Beschuldigten liegen demnach Hinweise zu Beziehungen in die Szene vor.