Rentenaufstand ostdeutscher Spitzenpolitiker gegen Merz

Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stÃ¶ÃŸt mit seinen Aussagen zur Rente auf erheblichen Widerstand von ostdeutschen Spitzenpolitikern - auch aus den eigenen Reihen.



"Ich habe Ã¼berhaupt kein VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Vorgehensweise des Kanzlers", sagte Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) dem "Stern". Es lÃ¤gen noch Ã¼berhaupt keine VorschlÃ¤ge aus der Rentenkommission vor. Merz wÃ¼rde nur Angst verbreiten. "Und es ist besonders stillos, diese AnkÃ¼ndigungen beim Bundesverband der Banken zu machen, in deren FÃ¼hrungsetagen garantiert niemand auf die gesetzliche Rente angewiesen ist", sagte Schwesig. Die Rente decke bei vielen Menschen im Osten nur das NÃ¶tigste ab. "Die Rentenreform darf nicht zu RentenkÃ¼rzungen fÃ¼hren."



Schwesig schickte eine grundsÃ¤tzliche Mahnung in Richtung von Friedrich Merz: "Es muss Schluss damit sein, dass der Kanzler und seine Regierung den Menschen erzÃ¤hlen, dass sie zu wenig arbeiten und dass sie stÃ¤rker belastet werden mÃ¼ssen." Stattdessen brauche es ein Konzept fÃ¼r eine Sozialstaatsreform, das sozial ausgewogen und vernÃ¼nftig sei.



Auch aus den eigenen Reihen droht Widerstand: "Im Osten ist die gesetzliche Rente fÃ¼r viele RuhestÃ¤ndler nahezu die einzige Einkommensquelle; private und betriebliche Vorsorge spielen eine deutlich geringere Rolle", sagte der fÃ¼r Ostdeutschland zustÃ¤ndige Vizechef der Unionsbundestagsfraktion, Sepp MÃ¼ller, dem "Stern". "Wer die Zukunft der Rente neu ordnen will, muss sie anerkennen und in den Ergebnissen der Rentenkommission sichtbar machen."



Ã„hnlich Ã¤uÃŸerte sich der Landes- und Fraktionschef der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters. "Eine Rentenreform muss sicherstellen, dass die spezifischen Erwerbsbiografien im Osten fair berÃ¼cksichtigt werden." Das Ziel sei eine stabile Rente, die Altersarmut wirksam verhindert. Peters ergÃ¤nzte: "Ich bin sehr gespannt auf die Empfehlungen der Arbeitsgruppen - diese sollten nÃ¼chtern, ohne Populismus und politische Parolen ausgewertet werden." Das Thema sei zu wichtig, um zerredet zu werden.



Die BSW-GrÃ¼nderin Sahra Wagenknecht bezeichnete die Aussagen des Kanzlers als "Anschlag auf die ostdeutschen Rentner". Wagenknecht warf Merz die "rentenpolitische Arroganz eines westdeutschen MultimillionÃ¤rs im Kanzleramt" vor. Die ostdeutschen MinisterprÃ¤sidenten mÃ¼ssten jetzt "auf die Barrikaden gehen".



Zuvor hatte Merz bei einer Veranstaltung des Deutschen Bankenverbandes gesagt: "Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein fÃ¼r das Alter." Sie werde nicht mehr ausreichen, um den Lebensstandard zu sichern.

