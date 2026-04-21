Dax am Mittag trotz ZEW-Einbruch weiter im Plus

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grÃ¼nen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.555 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenÃ¼ber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Merck und die Allianz, am Ende Beiersdorf, MTU und Airbus.



Das Zentrum fÃ¼r EuropÃ¤ische Wirtschaftsforschung (ZEW) hatte zuvor einen weiteren Einbruch mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren gemeldet. "Ein erneuter RÃ¼ckgang wurde erwartet, dass er so deutlich ausfallen wird, Ã¼berrascht dann aber doch", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.



"Es sollte allerdings berÃ¼cksichtigt werden, dass deutliche RÃ¼ckgÃ¤nge der ZEW-Konjunkturerwartungen nach Schocks nichts UnÃ¼bliches sind." Auch nach Bekanntgabe der reziproken US-ZÃ¶lle im April des vergangenen Jahres sei das Mannheimer Konjunkturbarometer um mehr als 60 Punkte zurÃ¼ckgegangen - um nur kurze Zeit spÃ¤ter deutlich zu steigen. "Richtig ist, dass der Konflikt im Persischen Golf und die gestiegenen Ã–lpreise nicht spurlos an der deutschen Wirtschaft vorÃ¼bergehen werden." Die hÃ¶heren Energiekosten schmÃ¤lerten das Budget der privaten Haushalte, worunter der private Konsum leide. "Aber auch die Industrie ist von hÃ¶heren Energiekosten direkt und indirekt betroffen. Wie stark die WachstumsrÃ¼ckgÃ¤nge ausfallen werden, hÃ¤ngt entscheidet davon ab, wie lang die Ã–lpreise auf erhÃ¶htem Niveau bleiben", so Gitzel.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1759 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8504 Euro zu haben.



Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 94,75 US-Dollar; das waren 73 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

