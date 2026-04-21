Dax am Mittag trotz ZEW-Einbruch weiter im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grÃ¼nen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.555 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenÃ¼ber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Merck und die Allianz, am Ende Beiersdorf, MTU und Airbus.
Das Zentrum fÃ¼r EuropÃ¤ische Wirtschaftsforschung (ZEW) hatte zuvor einen weiteren Einbruch mittelfristigen Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten und institutionellen Investoren gemeldet. "Ein erneuter RÃ¼ckgang wurde erwartet, dass er so deutlich ausfallen wird, Ã¼berrascht dann aber doch", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank.
"Es sollte allerdings berÃ¼cksichtigt werden, dass deutliche RÃ¼ckgÃ¤nge der ZEW-Konjunkturerwartungen nach Schocks nichts UnÃ¼bliches sind." Auch nach Bekanntgabe der reziproken US-ZÃ¶lle im April des vergangenen Jahres sei das Mannheimer Konjunkturbarometer um mehr als 60 Punkte zurÃ¼ckgegangen - um nur kurze Zeit spÃ¤ter deutlich zu steigen. "Richtig ist, dass der Konflikt im Persischen Golf und die gestiegenen Ã–lpreise nicht spurlos an der deutschen Wirtschaft vorÃ¼bergehen werden." Die hÃ¶heren Energiekosten schmÃ¤lerten das Budget der privaten Haushalte, worunter der private Konsum leide. "Aber auch die Industrie ist von hÃ¶heren Energiekosten direkt und indirekt betroffen. Wie stark die WachstumsrÃ¼ckgÃ¤nge ausfallen werden, hÃ¤ngt entscheidet davon ab, wie lang die Ã–lpreise auf erhÃ¶htem Niveau bleiben", so Gitzel.
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Dienstagmittag schwÃ¤cher: Ein Euro kostete 1,1759 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8504 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 94,75 US-Dollar; das waren 73 Cent oder 0,8 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Finanzen
Dax am Mittag trotz ZEW-Einbruch weiter im Plus
- dts - 21. April 2026, 12:30 Uhr
.
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grÃ¼nen Bereich gehalten. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.555 Punkten berechnet, dies entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenÃ¼ber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten RWE, Merck und die Allianz, am Ende Beiersdorf, MTU und Airbus.
Weitere Meldungen
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit Gewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.560 Punkten berechnetMehr
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-BÃ¶rsen haben am Montag nachgegeben. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 49.442 Punkten berechnet, ein paar Punkte unter demMehr
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.417 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶heMehr
Top Meldungen
Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Die StrukturfÃ¶rdermittel der EU haben geholfen, in strukturschwachen Regionen das Wachstum zu fÃ¶rdern. Das ergab eine neue Studie der DresdnerMehr
Mannheim (dts Nachrichtenagentur) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen fÃ¼r Deutschland haben sich in der Umfrage vom April 2026 weiter verschlechtert. Sie liegen mit -17,2 ZÃ¤hlern umMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Seit der EinfÃ¼hrung des Ã–sterreich-Modells an den deutschen Tankstellen am 1. April 2026 ist das Niveau der Kraftstoffpreise im Vergleich zurMehr