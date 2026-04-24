Dax rutscht am Mittag ins Minus - NervositÃ¤t steigt vor Wochenende

Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Freitag nach einem verhaltenen Start in den Handelstag bis zum Mittag ins Minus gerutscht. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.080 Punkten berechnet, 0,3 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



"Der Dax hadert weiter mit der Marke von 24.000 Punkten", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. "SchÃ¼tzenhilfe im Kampf um das primÃ¤r aus psychologischer Sicht wichtige Niveau leisten die Aktien des Schwergewichts SAP. Insgesamt aber nimmt die NervositÃ¤t vor dem Wochenende spÃ¼rbar zu und die Investoren nehmen Risiko aus den Depots. Die weiter anziehenden Ã–lpreise stellen einen Belastungsfaktor dar, da sich die Inflationsfrage fÃ¼r die Zukunft immer deutlicher stellt."



"Das risikoaverse Handelsverhalten rÃ¼ckt die Aktien von SAP, Siemens Energy, Deutsche BÃ¶rse und Deutsche Telekom in den Fokus. Weniger gesucht sind die klassischen zyklischen Aktien, wobei BASF eine Ausnahme darstellt. Die Aussicht auf stark steigende Nachfrage nach Petrochemikalien durch ProduktionsausfÃ¤lle macht die Aktien des grÃ¶ÃŸten europÃ¤ischen Chemiekonzerns interessant. Es muss sich jedoch noch herausstellen, ob am Ende die Effekte aus hÃ¶heren Verkaufspreisen oder die negativ wirkenden Einkaufspreise Ã¼berwiegen."



"Die grundsÃ¤tzlichen Preissteigerungen lassen sich in den deutschen Erzeugerpreisen erkennen. Diese lagen mit einem Anstieg von 2,5 Prozent fÃ¼r MÃ¤rz Ã¼ber dem erwarteten Zuwachs von lediglich 1,4 Prozent. Das dÃ¼rfte mittelfristig Einfluss auf die Zinspolitik der EuropÃ¤ischen Zentralbank haben und die Renditen an den AnleihemÃ¤rkten weiter belasten."



"Die Gesamtsituation bleibt schwierig abzuschÃ¤tzen und kann sich sekÃ¼ndlich verschlechtern oder entspannen. Keine einfache Ausgangslage fÃ¼r die Anleger und in der aktuellen AusprÃ¤gung durchaus einzigartig", so Lipkow.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1689 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8555 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwÃ¤cher, am Nachmittag wurden fÃ¼r eine Feinunze 4.682 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 128,78 Euro pro Gramm.



Der Ã–lpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 107,20 US-Dollar, das waren 2,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

