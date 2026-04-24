Dax lÃ¤sst geringfÃ¼gig nach - SAP-Aktien gefragt

Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax geringfÃ¼gig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.129 Punkten berechnet, ein Minus in HÃ¶he von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Der Dax rutschte am Vormittag ins Minus, drehte dann aber am Mittag ins Plus und schwankte anschlieÃŸend eng um den Vortagesschluss.



"Das Plus von rund fÃ¼nf Prozent im Schwergewicht SAP hat dafÃ¼r gesorgt, dass der Dax die Marke von 24.000 Punkten hÃ¶chstwahrscheinlich mit ins Wochenende nehmen kann", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets, kurz vor Handelsschluss. "Insgesamt aber bleibt die NervositÃ¤t mit der weiterhin undurchsichtigen Lage im Nahen Osten weiter hoch und die Investoren wollen zur Stunde keine grÃ¶ÃŸeren Risiken eingehen. Ã–lpreise Ã¼ber 100 US-Dollar stellen einen klaren Belastungsfaktor dar, da sich mit jedem weiteren Tag die Inflationsfrage fÃ¼r die Zukunft immer deutlicher stellt."



Die Gesamtgemengelage in der deutschen Wirtschaft werde durch einen unter den Erwartungen liegenden Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex gut wiedergegeben, so Lipkow. "Insgesamt zeichnet sich eine klar erkennbare ZurÃ¼ckhaltung zur EinschÃ¤tzung der konjunkturellen Lage bei den deutschen Managern ab, die vom Iran-Krieg und den stark gestiegenen Energiepreisen geprÃ¤gt wird. Die Situation bei den wichtigen EnergietrÃ¤gern bleibt angespannt und kÃ¶nnte sich in den kommenden Handelswochen noch weiter verschÃ¤rfen."



Bis kurz vor Handelsschluss rangierten die Papiere von SAP und Siemens Energy an der Spitze der Kursliste. Am Tabellenende fanden sich die Aktien von Bayer, Eon, MTU und Rheinmetall wieder.



Unterdessen stieg der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im Mai kostete 45 Euro und damit ein Prozent mehr als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund neun bis elf Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.



Der Ã–lpreis stieg ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 105,90 US-Dollar, das waren 82 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Freitagnachmittag etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1705 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8543 Euro zu haben.

