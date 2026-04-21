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100. Geburtstag von verstorbener Elizabeth II.: Charles wÃ¼rdigt seine "liebe Mama"

  • AFP - 21. April 2026, 11:30 Uhr
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Teil der offiziellen GedenkstÃ¤tte wird eine Statue der jungen KÃ¶nigin
Bild: AFP

AnlÃ¤sslich des 100. Geburtstags seiner verstorbenen Mutter KÃ¶nigin Elizabeth II. hat der britische KÃ¶nig Charles III. am Dienstag eine zu Herzen gehende Videobotschaft verÃ¶ffentlicht.


AnlÃ¤sslich des 100. Geburtstags seiner verstorbenen Mutter KÃ¶nigin Elizabeth II. hat der britische KÃ¶nig Charles III. am Dienstag eine zu Herzen gehende Videobotschaft verÃ¶ffentlicht. Seine "liebe Mama" sei wÃ¤hrend ihres langen Lebens "den Menschen, denen sie diente, fortwÃ¤hrend, unerschÃ¼tterlich und vollkommen ergeben geblieben", sagte der 77-jÃ¤hrige Monarch. Elizabeth II. war nach 70-jÃ¤hriger Regentschaft im September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben.Â 

"Vieles, was wir heute erleben, hÃ¤tte sie vermutlich zutiefst beunruhigt", sagte Charles im Gedenken an seine Mutter. "Aber ich schÃ¶pfe Mut aus ihrer Ãœberzeugung, dass das Gute immer siegen wird und dass ein strahlenderer Morgen nie weit entfernt vom Horizont ist."

Charles erinnerte an die erste Ã¶ffentlich Ã¼bertragene Ansprache der damals erst 14-jÃ¤hrigen Prinzessin Elizabeth und ihre Worte, "dass wir alle unseren Teil beitragen kÃ¶nnen, 'um die Welt von Morgen zu einem besseren und glÃ¼cklicheren Ort zu machen'". Diese Ãœberzeugung "teile ich mit ganzem Herzen", fÃ¼gte der Monarch hinzu.Â 

Zum 100. Geburtstag wurde zudem der offizielle Entwurf der GedenkstÃ¤tte zu Ehren der am lÃ¤ngsten dienenden britischen Monarchin enthÃ¼llt. Eine Statue des Bildhauers Martin Jennings wird Elizabeth II. als junge Frau im Festgewand zeigen. Vorbild fÃ¼r die Bronzestatue ist ein PortrÃ¤t, das der italienische Maler Pietro Annigoni 1955 schuf. Ihm hatte Elizabeth II. Ende 1954 Modell gesessen - nur wenige Jahre nach dem Beginn ihrer Regentschaft.

Robin Janvrin, ihr langjÃ¤hriger PrivatsekretÃ¤r und Vorsitzender des Denkmal-Ausschusses, beschrieb das Ergebnis als "liebevolles, ikonisches Abbild der jungen KÃ¶nigin". Statue und Sockel werden zusammen 7,30 Meter hoch sein und am Eingang der GedenkstÃ¤tte im Londoner St. James Park in der NÃ¤he des Buckingham-Palastes stehen.Â 

Die GedenkstÃ¤tte umfasst zudem mehrere GÃ¤rten mit Spazierwegen und einer durchscheinenden BrÃ¼cke aus Glas, die von der Hochzeits-Tiara der Queen inspiriert wurde. Es wird zudem eine kleinere Statue ihres Ehemanns Prinz Philip in Marineuniform geben, der zu seiner Frau hinaufschaut.

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