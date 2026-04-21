Smartphonenutzer haben einer Umfrage zufolge im Schnitt 46 Apps installiert. Die bereits vorinstallierten Programme sind dabei nicht eingerechnet, wie der Branchenverband Bitkom am Dienstag in Berlin mitteilte. 49 Prozent haben sogar mehr als 50 Apps auf dem Smartphone. Nur vier Prozent haben keine zusÃ¤tzliche App installiert.
Am wichtigsten sind den Befragten mit 83 Prozent Apps fÃ¼r Kurznachrichten. Dahinter kommen Anwendungen fÃ¼r Finanzen und Bezahlen sowie E-Mail-Apps. Soziale Netzwerke sind fÃ¼r 66 Prozent von groÃŸer Bedeutung. Basisapps wie der Taschenrechner sind fÃ¼r 44 Prozent wichtig.
"Smartphoneapps sind fÃ¼r viele Menschen der einfachste Zugang zu Kommunikation, Services, Informationen und Unterhaltung", erklÃ¤rte Sebastian KlÃ¶ÃŸ von Bitkom. Auch KI-Apps gewÃ¤nnen spÃ¼rbar an Bedeutung. FÃ¼r die Erhebung wurden 1006 Menschen ab 16 Jahren befragt. Davon besaÃŸen 861 ein Smartphone.
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Umfrage: Smartphonenutzer haben im Schnitt 46 Apps installiert
- AFP - 21. April 2026, 10:59 Uhr
Smartphonenutzer haben einer Umfrage zufolge im Schnitt 46 Apps installiert. Die bereits vorinstallierten Programme sind dabei nicht eingerechnet, wie der Branchenverband Bitkom mitteilte.
Smartphonenutzer haben einer Umfrage zufolge im Schnitt 46 Apps installiert. Die bereits vorinstallierten Programme sind dabei nicht eingerechnet, wie der Branchenverband Bitkom am Dienstag in Berlin mitteilte. 49 Prozent haben sogar mehr als 50 Apps auf dem Smartphone. Nur vier Prozent haben keine zusÃ¤tzliche App installiert.
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