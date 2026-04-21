Lifestyle

Umfrage: Smartphonenutzer haben im Schnitt 46 Apps installiert

  • AFP - 21. April 2026, 10:59 Uhr
Bild vergrößern: Umfrage: Smartphonenutzer haben im Schnitt 46 Apps installiert
Smartphone mit Apps
Bild: AFP

Smartphonenutzer haben einer Umfrage zufolge im Schnitt 46 Apps installiert. Die bereits vorinstallierten Programme sind dabei nicht eingerechnet, wie der Branchenverband Bitkom mitteilte.

Smartphonenutzer haben einer Umfrage zufolge im Schnitt 46 Apps installiert. Die bereits vorinstallierten Programme sind dabei nicht eingerechnet, wie der Branchenverband Bitkom am Dienstag in Berlin mitteilte. 49 Prozent haben sogar mehr als 50 Apps auf dem Smartphone. Nur vier Prozent haben keine zusÃ¤tzliche App installiert.

Am wichtigsten sind den Befragten mit 83 Prozent Apps fÃ¼r Kurznachrichten. Dahinter kommen Anwendungen fÃ¼r Finanzen und Bezahlen sowie E-Mail-Apps. Soziale Netzwerke sind fÃ¼r 66 Prozent von groÃŸer Bedeutung. Basisapps wie der Taschenrechner sind fÃ¼r 44 Prozent wichtig.

"Smartphoneapps sind fÃ¼r viele Menschen der einfachste Zugang zu Kommunikation, Services, Informationen und Unterhaltung", erklÃ¤rte Sebastian KlÃ¶ÃŸ von Bitkom. Auch KI-Apps gewÃ¤nnen spÃ¼rbar an Bedeutung. FÃ¼r die Erhebung wurden 1006 Menschen ab 16 Jahren befragt. Davon besaÃŸen 861 ein Smartphone.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    100. Geburtstag von verstorbener Elizabeth II.: Charles wÃ¼rdigt seine
    100. Geburtstag von verstorbener Elizabeth II.: Charles wÃ¼rdigt seine "liebe Mama"

    AnlÃ¤sslich des 100. Geburtstags seiner verstorbenen Mutter KÃ¶nigin Elizabeth II. hat der britische KÃ¶nig Charles III. am Dienstag eine zu Herzen gehende Videobotschaft

    Mehr
    SPD widerspricht Merz bei Rente als Basisabsicherung
    SPD widerspricht Merz bei Rente als Basisabsicherung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, widerspricht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), die gesetzliche

    Mehr
    VerbÃ¤nde fordern sicherere Schulwege fÃ¼r Kinder
    VerbÃ¤nde fordern sicherere Schulwege fÃ¼r Kinder

    Ein BÃ¼ndnis mehrerer VerbÃ¤nde hat Politik und Kommunen zu besseren und sichereren Schulwegen aufgerufen. Notwendig seien unter anderem Ã¼bersichtlichere Kreuzungen, ausreichend

    Mehr
    Trumps Fed-Chef-Kandidat will Einsatz fÃ¼r UnabhÃ¤ngigkeit von Notenbank bekrÃ¤ftigen
    Trumps Fed-Chef-Kandidat will Einsatz fÃ¼r UnabhÃ¤ngigkeit von Notenbank bekrÃ¤ftigen
    Japan lockert historisches Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen
    Japan lockert historisches Exportverbot fÃ¼r tÃ¶dliche Waffen
    Commerzbank wirft Unicredit
    Commerzbank wirft Unicredit "feindliche Taktik" und "irrefÃ¼hrende Darstellung" vor
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Musk erscheint nicht zu AnhÃ¶rung in Paris wegen Kinderporno-Darstellungen auf X
    Studie: EU-FÃ¶rderung stÃ¤rkt Wachstum in strukturschwachen Regionen
    Studie: EU-FÃ¶rderung stÃ¤rkt Wachstum in strukturschwachen Regionen
    Wadephul fordet
    Wadephul fordet "schnellstmÃ¶gliche" AuflÃ¶sung der Blockade bei Ukraine-UnterstÃ¼tzung
    Schneider auf Klimadialog:
    Schneider auf Klimadialog: "Wir mÃ¼ssen einen Schritt zulegen"
    ZEW-Konjunkturerwartungen verschlechtern sich weiter
    ZEW-Konjunkturerwartungen verschlechtern sich weiter
    ADAC: Ã–sterreich-Modell lÃ¤sst Kraftstoffpreise steigen
    ADAC: Ã–sterreich-Modell lÃ¤sst Kraftstoffpreise steigen
    Wadephul mahnt zu Tempo bei Ukraine-Hilfspaket
    Wadephul mahnt zu Tempo bei Ukraine-Hilfspaket

    Top Meldungen

    Gewerkschaft: 110 hungerstreikende Minenarbeiter in Ankara verhaftet
    Gewerkschaft: 110 hungerstreikende Minenarbeiter in Ankara verhaftet

    In der TÃ¼rkei sind 110 Minenarbeiter 200 Kilometer in die Hauptstadt Ankara gewandert, um dort einen Hungerstreik wegen unbezahlter GehÃ¤lter vor dem Energieministerium zu

    Mehr
    Wiese sieht bei Krisenvorsorge
    Wiese sieht bei Krisenvorsorge "Luft nach oben"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, verteidigt die Forderung nach einer

    Mehr
    Schwesig fordert weitere Entlastungen in Ã–lkrise
    Schwesig fordert weitere Entlastungen in Ã–lkrise

    Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Die MinisterprÃ¤sidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), hat Forderungen nach einer Sonderkonferenz der LÃ¤nderchefs mit

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts