Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD stoÃŸen die Appelle von Kanzler Friedrich Merz (CDU) an den Koalitionspartner auf Widerspruch. "Die Ermahnungen des Kanzlers an die SPD in dieser Ã¶ffentlichen Form sind etwas ungewÃ¶hnlich und kontraproduktiv", sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe). "Herr Merz hat ja neulich appelliert, alle Dinge hinter verschlossenen TÃ¼ren zu regeln und geschlossen nach auÃŸen zu vertreten. Es wÃ¤re klug, hielte er sich selbst an diese Maxime."
Der Ex-SPD-Vize fÃ¼gte hinzu: "Aber Politik ist eben auch Kampfsport, und die SPD fÃ¤llt nicht in Ohnmacht, wenn Herr Merz etwas sagt. In der Sache versteht die SPD unter Reformen nicht vor allem MaÃŸnahmen, die den Menschen wehtun." Das solle "die Union wissen".
Merz hatte den Koalitionspartner SPD am Montagabend zu entschiedeneren Reformen gedrÃ¤ngt. "Ich werde heute Abend noch einmal mit dem Koalitionspartner sehr ernsthaft reden", sagte Merz.
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Stegner nennt Ermahnungen des Kanzlers "kontraproduktiv"
- dts - 21. April 2026, 11:56 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der SPD stoÃŸen die Appelle von Kanzler Friedrich Merz (CDU) an den Koalitionspartner auf Widerspruch. "Die Ermahnungen des Kanzlers an die SPD in dieser Ã¶ffentlichen Form sind etwas ungewÃ¶hnlich und kontraproduktiv", sagte der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe). "Herr Merz hat ja neulich appelliert, alle Dinge hinter verschlossenen TÃ¼ren zu regeln und geschlossen nach auÃŸen zu vertreten. Es wÃ¤re klug, hielte er sich selbst an diese Maxime."
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