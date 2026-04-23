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BGH verhandelt Ã¼ber Familienstreit wegen Videokamera in KÃ¼che

  • AFP - 23. April 2026, 04:06 Uhr
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Topf auf Gasherd
Bild: AFP

Der Fall einer Mutter, die in der KÃ¼che ihrer erwachsenen Tochter beim vermeintlichen Diebstahl gefilmt wurde, beschÃ¤ftigt den Bundesgerichtshof (BGH). Er verhandelt Ã¼ber die Klage der Mutter - sie will Schmerzensgeld.

Der Fall einer Mutter, die in der KÃ¼che ihrer erwachsenen Tochter beim vermeintlichen Diebstahl gefilmt wurde, beschÃ¤ftigt am Donnerstag (11.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Er verhandelt Ã¼ber die Klage der Mutter - sie will Schmerzensgeld. Die Frage ist, ob die Tochter und ihr Mann gegen den Datenschutz verstieÃŸen.Â (Az. I ZR 289/25)

Sie Ã¼berwachten ihre KÃ¼che heimlich mit einer Kamera. Die Mutter wohnte in einer anderen Wohnung im selben Haus und durfte die KÃ¼che betreten. Gegen sie wurde Strafanzeige gestellt, weil sie GoldmÃ¼nzen aus der KÃ¼che gestohlen haben sollte - ihre Tochter leitete in dem Zusammenhang Videoaufnahmen von ihr an die Polizei weiter. Die Mutter klagte, hatte aber vor dem Landgericht Hildesheim und dem Oberlandesgericht Celle keinen Erfolg. Nun liegt der Fall beim BGH.

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