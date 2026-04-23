Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Vorsitzkandidat Wolfgang Kubicki hÃ¤lt gemeinsame Abstimmungen mit der AfD fÃ¼r unproblematisch.
"Ich kenne keine Brandmauer", sagte er in einem Podcast der Funke-Mediengruppe. "Ich wÃ¼rde keinem AfD-Antrag zustimmen, aber ich wÃ¼rde meine AntrÃ¤ge nicht davon abhÃ¤ngig machen, dass die AfD zustimmen kÃ¶nnte. WÃ¼rde ich das tun, wie dumm ist das denn, wÃ¼rde ich die komplette Agenda der AfD in die Hand geben." Eine Koalition mit der AfD schloss Kubicki dagegen aus.
Auf die Frage, ob er eine neue Protestpartei aufbauen wolle, sagte Kubicki: "Jede Partei ist auch Protestpartei." Er mÃ¼sse aber keine neue Partei aufbauen. Die FDP sei nicht tot, sondern mÃ¼sse einfach neu aufgeladen werden. "Und zwar mit Selbstbewusstsein - und nicht dauernd in Abgrenzung von anderen."
Lifestyle
Kubicki: "Ich kenne keine Brandmauer"
- dts - 23. April 2026, 06:43 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Vorsitzkandidat Wolfgang Kubicki hÃ¤lt gemeinsame Abstimmungen mit der AfD fÃ¼r unproblematisch.
Weitere Meldungen
Der Fall einer Mutter, die in der KÃ¼che ihrer erwachsenen Tochter beim vermeintlichen Diebstahl gefilmt wurde, beschÃ¤ftigt am Donnerstag (11.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH)Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum 70-jÃ¤hrigen JubilÃ¤um des Bundesnachrichtendienstes (BND) haben die GrÃ¼nen mehr Tempo von der Bundesregierung bei der Reform derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der Wohnungsnot in vielen StÃ¤dten bringt die CDU-nahe Interessensvertretung Wirtschaftsrat der CDU eine "Fehlbelegungsabgabe" fÃ¼rMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, Oliver Blatt, rechnet mit einer Beitragsstabilisierung, sollte dieMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor dem Hintergrund des 40. Jahrestags der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl am 26. April hat Umweltminister Carsten Schneider (SPD) denMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der grÃ¶ÃŸten deutschen Gewerkschaft hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) fÃ¼r seine Ã„uÃŸerungen zur Rente scharf kritisiert. "DerMehr