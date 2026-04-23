Kubicki: "Ich kenne keine Brandmauer"

Wolfgang Kubicki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Vorsitzkandidat Wolfgang Kubicki hÃ¤lt gemeinsame Abstimmungen mit der AfD fÃ¼r unproblematisch.



"Ich kenne keine Brandmauer", sagte er in einem Podcast der Funke-Mediengruppe. "Ich wÃ¼rde keinem AfD-Antrag zustimmen, aber ich wÃ¼rde meine AntrÃ¤ge nicht davon abhÃ¤ngig machen, dass die AfD zustimmen kÃ¶nnte. WÃ¼rde ich das tun, wie dumm ist das denn, wÃ¼rde ich die komplette Agenda der AfD in die Hand geben." Eine Koalition mit der AfD schloss Kubicki dagegen aus.



Auf die Frage, ob er eine neue Protestpartei aufbauen wolle, sagte Kubicki: "Jede Partei ist auch Protestpartei." Er mÃ¼sse aber keine neue Partei aufbauen. Die FDP sei nicht tot, sondern mÃ¼sse einfach neu aufgeladen werden. "Und zwar mit Selbstbewusstsein - und nicht dauernd in Abgrenzung von anderen."

